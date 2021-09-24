Hande Yener’in sahne kostümü ağızları açık bıraktı! Kırmızı jartiyer ve maske detayı

Birkaç saat öncesinden konser mekânını dolduran binlerce hayranına, 'İyilik Meleklerim, hoşgeldiniz' sözleriyle konserine başlayan Hande Yener’in bilet geliri, devlet hastanelerinde ve tedaviye maddi durumu elvermeyen hastalar için kullanılacak.

Ünlü pop yıldızı Yardım konserinde “Ruu Australia “imzalı bir kostüm giydi. Ruu Australia tarafından yapılan özel tasarım maskesi ve kırmızı jartiyerli çorabı ile tamamladığı konser stiliyle büyük beğeni topladı.

Yener’in yardım konseri vermesi ile ilgili; "İyilik Meleği Hande Yener" yorumları yapıldı.



