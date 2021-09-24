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Hande Yener’in sahne kostümü ağızları açık bıraktı! Kırmızı jartiyer ve maske detayı

24.09.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yardım amaçlı olarak Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserde sahne alan Hande Yener’in sahne kostümü görenleri şaşırttı. Hande Yener'in tarzı sosyal medyaya damga vurdu.

Hande Yener’in sahne kostümü ağızları açık bıraktı! Kırmızı jartiyer ve maske detayı

Birkaç saat öncesinden konser mekânını dolduran binlerce hayranına, 'İyilik Meleklerim, hoşgeldiniz' sözleriyle konserine başlayan Hande Yener’in bilet geliri, devlet hastanelerinde ve tedaviye maddi durumu elvermeyen hastalar için kullanılacak.

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Ünlü pop yıldızı Yardım konserinde “Ruu Australia “imzalı bir kostüm giydi. Ruu Australia tarafından yapılan özel tasarım maskesi ve kırmızı jartiyerli çorabı ile tamamladığı konser stiliyle büyük beğeni topladı.

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Yener’in yardım konseri vermesi ile ilgili; "İyilik Meleği Hande Yener" yorumları yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Bursa Hande Yener
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