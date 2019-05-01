Hande Yener kumar masasında yakalandı! Kınadığı başına geldi

Sosyal medya kullanıcıları ‘kınadığın başına geldi’ yorumunda bulundu.
Tuzla'da çocuğu döven şüpheli hakkında flaş gelişme
Anne ve babalar dikkat! Çocuğunuzda gelişim geriliği olabilir
Türkiye'deki bu adayı görenler hayran kalıyor!
O çalışanın kovulduğu iddia edilmişti! Şirketten açıklama geldi
Bu kayanın hikayesi duyanları ağlatıyor!
Canan Karatay'ın önerisi yine çok tartışılacak
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum