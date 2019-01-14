Hande Yener yeni yaşını dostlarıyla kutladı

Sevgilisi Ümit Cem Şenol ve oğlu Çağın Kulaçoğlu'nun yanı sıra aralarında Aylin Coşkun, Yıldız Çağrı Atiksoy, Fikri Karayel, Altan Çetin, Ramazan Burak Telli, Serhan Sokulgan ve Prodüktör Polat Yağcı'nın da bulunduğu yakın dostlarıyla yeni yaşına merhaba diyen Yener, Polat Yağcı tarafından özel olarak hazırlatılan ve kendisini çağrıştıran motiflerle bezenmiş pastadaki mumları üfledi.

Daha sonra tebrikleri kabul edip tüm dostlarına tek tek sarılan Yener, yeni yaşından beklentisini ise ''mutluluk, daha fazla mutluluk'' sözleri ile özetledi. Başarılı sanatçı için aynı gece iki ayrı pasta daha kesildi.

BEBEĞİNİ ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ...

Öte yandan doğum günü pastasının üzerinde yer alan ve maket bebeğini gece boyunca elinden hiç düşürmeyen başarılı sanatçı, arkadaşlarının hediye olarak getirdiği kraliçe tacını da geceye katılan herkesle paylaştı.



FİNALDE KARAOKE...

Yaklaşık üç saat süren partide doyasıya eğlenen Hande Yener, gecenin finalinde ise kendisini bu özel gecede yalnız bırakmayan dostları için ''Deli Bile'' adlı şarkısına canlı karaoke yaparak büyük bir sürprize imza attı.

