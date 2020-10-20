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Hangel nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Hangel tarifi nedir? Hangel malzemeleri neler?

Hande Öztürk Hande Öztürk
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Gelinim Mutfakta hangel yemeği ile yeniden gündeme geldi. 557. bölümde yarışmacıların hazırlayacağı hangel mantısı televizyon izleyicileri tarafından da oldukça merak edildi. Özellikle hangel nerede meşhurdur konusunda araştırma yapılıyor. Peki, hangel nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta hangel tarifi nedir? Hangel malzemeleri neler? Hangel nerenin yemeği? İşte tüm merak edilenler…

Hangel nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Hangel tarifi nedir? Hangel malzemeleri neler?

Gelinim Mutfakta hangel tarifi ile gündeme geldi. Yarışmanın 557. bölümü olan yeni bölümünde yarışmacılardan istenen yemek hangel mantısı oldu. Gürcü mutafğına özgü bir çeşit mantı olarak yemek ile ilgili çok sayıda detay araştırılıyor. Geleneksel tarzda ucundan tutulup elle yenildiği bilinen hangel mantı tarifi de merak ediliyor. Hangel tarifi kısaca iç malzemesi ince kıyılmış domuz, sığır ve koyun eti karışımından olan ve malzemenin ince açılan hamurun içine konulup hamurun bohça gibi toplandıktan sonra kaynar suda pişmesinden meydana geliyor. Hinkali ismi ile de bilinen yemekle ilgili olarak şimdi televizyon izleyicileri tarafından çok sayıda araştırma yapılıyor.

HANGEL MALZEMELERİ

Servis için

  • 4 su bardağı kadar un
  • 1 tatlı kaşığı kadar tuz
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı kadar su

Yoğurt sosu için

  • 2 su bardağı kadar yoğurt
  • 2 su bardağı kadar süzme yoğurt
  • 4 diş sarımsak
  • Tuz

Soğanlı sos için

  • 1 çay bardağı kadar zeytinyağı
  • 3 çorba kaşığı kadar tereyağı
  • 3 adet soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber

HANGEL NASIL YAPILIR?

Hangel mantı yapımı için ilk olarak hamura gereken bütün malzemeler bir yoğurma kabının içerisine alınıyor. Sonrasında sert kıvama sahip bir hamur çıkarılana kadar iyice yoğruluyor. Ardından hamur unlanan tezgahın üstüne alınıyor ve merdane kullanılarak açılıyor. Devamında ince açılmış olan hamurdan bıçak kullanılarak şeritler kesiliyor. Bu şeritlerden de küçük küçük kareler kesilip her bir parça unlanıyor ve böylece birbirlerine yapışmalarının önüne geçiliyor. Bütün hamur bitene dek bu işleme devam ediliyor. Devamında hazırlanmış olan hangel hamurları tuzlu kaynar suyun içerisinde haşlanıyor. Ardından hamurlar kevgirle süzülerek servis tabağına aktarılıyor.

Hangel mantı tarifinde hamurlar hazırlandıktan sonra sıra yoğurt sosunun hazırlanmasına geçiyor. Bunun için süzme yoğurt ve normal yoğurt kullanılıyor. Kaseye alınan yoğurtlara, ezilmiş sarımsaklar eklenip iyice karıştırılıyor. Bir diğer yandan da soğanlı sos hazırlanması için sos tenceresinin içine tereyağı ile zeytinyağı aktarılıyor. Tereyağı erimeye başladığında içine piyazlık olarak doğranmış olan soğanlar ekleniyor. En sonunda soğanlar tuz ve baharatlar ile lezzetlendiriliyor. Soğanların rengi kahverengi olduğu zaman ocaktan alınıyor. Servis tabağındaki hamurların üstüne ilk olarak yoğurtlu sos, sonrasında da soğanlı sos gezdiriliyor. Böylece yemek hazır oluyor ve sıcak sıcak servis yapılıyor.

HANGEL NERENİN YEMEĞİ

Hangel yemek olarak nereye ait olduğu da merak edilen lezzetlerden bir tanesi. Çok fazla bölgenin ismi geçtiği için genellikle hangel nerede meşhurdur konusunda soru işaretleri yer alıyor. Çok sayıda yörede farklı isimlerle anılan yemek Orta-Asya ve Kafkas yemeği olarak biliniyor ve özellikle Kars ve Erzurum’da sıkça yapılıyor. Gürcü mutfağına ait bir yemek olan bu eşsiz lezzet, Kars yöresinin de en meşhur tatlarından bir tanesi. Hangel tarihi ise hinkali ismi ile Gürcistan’ın doğu kesimlerine, Hevi, Pşavi, Mtiuleti ve Hevsureti isimli dağlık bölgelere dayanıyor. Çerkezlerin ise haluj adını verdiği yemek kıymalı, patatesli ya da sade şekilde hazırlanabiliyor.

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