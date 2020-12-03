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Hangi hastalığa hangi renk sebze iyi gelir? Özellikle beyaz- yeşil renkliler..

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 03.12.2020 15:32 | Son Güncelleme:
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Hangi hastalığa hangi renk sebze iyi gelir? Özellikle beyaz- yeşil renkliler..

Tükettiğimiz gıdaların içeriğinin yanı sıra renkleri de sağlığımız hakkında bize bilgi veriyor. Sebze ve meyvelerin renklerinden, hangi hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğunu anlayabilirsiniz.

Sebze ve meyvelerin bolca tüketiminin sağlıklı yaşamın anahtarlarından biri olduğunu ve beslenmenin her alanında ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kayıhan Engin, son dönemlerde yapılan araştırmaların, bu besin maddelerinin hangi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu, renklerine göre ayrım yapılarak anlaşılabileceğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Engin, tüm sebze ve meyvelerin düşük yağ oranları ile kalp hastalıkları, kanser, yaşa bağlı algılama bozuklukları, katarakt ve diğer bazı göz hastalıklarını önleyebilecek doğal kimyasalları içerdiğine dikkati çekerek, sebze ve meyvelerin renklerine göre ilişkilendirildiklerinde 7 gruba ayrılabildiklerini söyledi.

KIRMIZI RENKLİLER

Prof. Dr. Kayıhan Engin in verdiği bilgiye göre, domates gibi kırmızı renkli sebze ve meyveler, likopen adlı karoten madde açısından zengin yapıya sahip bulunuyor. Bu madde, hücreleri serbest radikal oluşumlardan koruyarak, kalp ve akciğer hastalıklarıyla prostat kanserinin gelişimini önlüyor.

Kırmızı-mor renkli kara üzüm, böğürtlen, çilek, kırmızı biber ve kırmızı elma gibi besin maddeleri de, antosyanin adı verilen güçlü antioksidan madde içeriyorlar. Bu madde, hücresel yaşlanmayı geciktirerek ve pıhtı oluşumunu engelleyerek kalbe yardımcı oluyor.

TURUNCU RENKLİLER

Havuç ve patates gibi turuncu renkli besinler de kanser gelişimini önlediği bilinen alfa karoten içeriyorlar.

Portakal, şeftali ve nektarin gibi turuncu-sarı renkli meyvelerde ise hücrelerarası iletişimi destekleyen ve bu yolla kalp hastalıklarını önleyen kriptoksantin adlı madde bolca bulunuyor.

YEŞİL RENKLİLER

Yeşil rengin egemen olduğu Brüksel lahanası, brokoli ve kabak gibi sebzeler de, kanser yapıcı maddelerin çalışmasını engelleyen sulforafan, izosiyanat ve indol maddelerini yoğun olarak içeriyorlar.

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YEŞİL-SARI

Lutein ve zeaksantin adlı karotenoidler açısından zengin olan yeşil-sarı renkteki mısır, bezelye ve ıspanak gibi bazı yiyecekler ise katarakt ile yaşa bağlı makular dejeneresans adı verilen ve körlüğe yol açabilen hastalıklara karşı önleyici rol oynuyorlar.

BEYAZ- YEŞİL

Beyaz-yeşil renkli grupta yer alan sarmısak, soğan ve yeşil üzüm gibi sebze ve meyvelerin de, antioksidan olan kuersetin ve kamferol maddeleri bakımından zengin oldukları biliniyor. Bu grupta yer alan soğan türü yiyeceklerin de tümör karşıtı vazife görebilen allisin adlı maddeyi yoğun şekilde içerdiği belirlendi.

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