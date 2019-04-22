Sağlıklı bir yaşam içi 'doğru' beslenmek önemli bir anahtar. Uzmanlar, beslenme biçiminin yaşam tarzı haline getirilmesinden yana. Birden fazla beslenme modelinin yanında kulağa en enteresan gelenlerden biri de kan grubuna göre beslenme modeli. Yediğimiz yiyecekler, her kan grubunda aynı etkiyi göstermiyor. İşte merak edenler için detayları...
Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?
Koyun eti
A grubu: Zararlı, B grubu: Faydalı, AB Kan grubu: Nötr, 0 grubu: Faydalı
Uykuluk
A grubu: Zararlı, B grubu: Zararlı, AB grubu: Zararlı, 0 grubu: Faydalı
Dana eti
A grubu: Zararlı, B grubu: Nötr, AB grubu: Zararlı, 0 grubu: Faydalı
Kuzu eti
A grubu: Zararlı, B grubu: Faydalı, AB grubu: Zararlı, 0 grubu: Faydalı
Keçi eti
A grubu: Zararlı, B grubu: Faydalı, AB grubu: Nötr, 0 grubu: Nötr
Tavuk eti
A grubu: Nötr, B grubu: Zararlı, AB grubu: Zararlı, 0 grubu: Faydalı
Hindi eti
A grubu: Nötr, B grubu: Nötr, AB grubu: Faydalı, 0 grubu: Nötr
Hamsi
A grubu: Zararlı, B grubu: Zararlı, AB grubu: Zararlı, 0 grubu: Nötr
Levrek
A grubu: Nötr, B grubu: Zararlı, AB grubu: Zararlı, 0 grubu: Faydalı
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