YEMEK

Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

Sağlıklı bir yaşam için birden farklı beslenme yöntemleri bulunur. Bunlardan biri de kan grubuna göre beslenme modeli. İşte kan grubunuza göre yemeniz ve yememeniz gerekenler besinler.

Sağlıklı bir yaşam içi 'doğru' beslenmek önemli bir anahtar. Uzmanlar, beslenme biçiminin yaşam tarzı haline getirilmesinden yana. Birden fazla beslenme modelinin yanında kulağa en enteresan gelenlerden biri de kan grubuna göre beslenme modeli. Yediğimiz yiyecekler, her kan grubunda aynı etkiyi göstermiyor. İşte merak edenler için detayları...

Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?

Koyun eti

Koyun eti
A grubu: Zararlı, B grubu: Faydalı, AB Kan grubu: Nötr, 0 grubu: Faydalı

Uykuluk

Uykuluk
A grubu: Zararlı, B grubu: Zararlı, AB grubu: Zararlı, 0 grubu: Faydalı

Dana eti

Dana eti
A grubu: Zararlı, B grubu: Nötr, AB grubu: Zararlı, 0 grubu: Faydalı

Kuzu eti

Kuzu eti
A grubu: Zararlı, B grubu: Faydalı, AB grubu: Zararlı, 0 grubu: Faydalı

Keçi eti

Keçi eti
A grubu: Zararlı, B grubu: Faydalı, AB grubu: Nötr, 0 grubu: Nötr

Tavuk eti

Tavuk eti
A grubu: Nötr, B grubu: Zararlı, AB grubu: Zararlı, 0 grubu: Faydalı

Hindi eti

Hindi eti
A grubu: Nötr, B grubu: Nötr, AB grubu: Faydalı, 0 grubu: Nötr

Hamsi

Hamsi
A grubu: Zararlı, B grubu: Zararlı, AB grubu: Zararlı, 0 grubu: Nötr

Levrek

Levrek
A grubu: Nötr, B grubu: Zararlı, AB grubu: Zararlı, 0 grubu: Faydalı
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kan grubuna göre beslenme kan grubu diyeti

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