Hangi kan grubu nasıl beslenmeli?

Sağlıklı bir yaşam içi 'doğru' beslenmek önemli bir anahtar. Uzmanlar, beslenme biçiminin yaşam tarzı haline getirilmesinden yana. Birden fazla beslenme modelinin yanında kulağa en enteresan gelenlerden biri de kan grubuna göre beslenme modeli. Yediğimiz yiyecekler, her kan grubunda aynı etkiyi göstermiyor. İşte merak edenler için detayları...