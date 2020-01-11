Hanife Gürdal eşiyle fotoğraflarını sildi, soyadını kullanmayı bıraktı! Hanife Gürdal ile Kemal Ayvaz ayrıldı mı?

Eşine küfür ve hakaret içerikli mesaj gönderen sosyal medya kullanıcılarına seslenen Hanife Gürdal, yayınladığı videosunda "Bu yorumları yazanlar Kemal'a çıplak fotoğrafta atıyorlar. Senin oradan ailenle fotoğrafın var neden benim kocama çıplak fotoğraf atıyorsun? Neyse ki senin kocana o çıplak fotoğraflarını atmıyorum. Ben kocama güveniyorum zaten onunla bir problemim yok. Beni kocama şikayet ederken çıplak fotoğraflarını kocana atabileceğimi de düşün" ifadelerini kullanmıştı.

Bir ay önce Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal, Instagram hesabından düğün ve eşiyle olan fotoğrafların tamamını sildi. Instagram hesabında kullandığı Ayvaz soyadını da kaldıran Hanife Gürdal'ın bu hareketi, çiftin ayrıldığı iddialarına neden oldu.

Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal'dan kafaları karıştıran bir hamle geldi.

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

Hanife Gürdal, 1995 yılında İzmir'de Torbalı ilçesinde doğmuştur. 3 kardeşi vardır. Tam adı Hanife Ömrüm Gürdal olan Hanife lise mezunudur. 164 cm boyunda ve 59 kg ağırlığındadır.

Hanife Gürdal, 2015 yılının Şubat ayında ATV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı evlendirme programına katıldı. . İlk programında Umut isimli bir gence talip oldu. Umut tarafından reddedildikten sonra Hanife, 10 ay boyunca gelen tüm taliplerini reddetti.

10 ayı aşkın süredir Esra Erol'un programında talibini arayan Hanife Gürdal, daha sonra 2015 yılının Kasım ayından itibaren FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'ın evlendirme programında taliplerini aramaya başladı. Bugüne kadar hiç evlenmemiş olan ve taliplerini bekleyen Hanife Gürdal, karşısına çıkan taliplere ise bugüne kadar hep ret cevabını verdi.

19 Ekim 2016 tarihinde Popstar Bayhan Gürhan, Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katıldı. "Öyle deli gibi esme başım dönüyor" şarkısını söyleyerek stüdyoya giren Bayhan, Hanife Gürdal'a talip oldu. Hanife, Bayhan'la yakından görüşmeyi kabul etti.



2017 yılında Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de başlayan Aşk-ı Roman dizisinde dizi oyunculuğuna başladı. 2018 yılında Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.