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Hanife Gürdal'ın eşi çıkan habere isyan etti! "Allah bin türlü belanızı versin"

11.05.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin adayı Hanife Gürdal gündemden düşmüyor. Aldığı kilolar nedeniyle haber olan Gürdal'ın eşi, çıkan haberlerin üslubuyla ilgili Instagram hesabından isyan etti.

Hanife Gürdal'ın eşi çıkan habere isyan etti! "Allah bin türlü belanızı versin"

Bir dönem başörtülü olan daha sonra ise açılan Hanife Gürdal kocasıyla bir küsüyor bir barışıyor. Son olarak boşanacağını açıklayan Hanife ardından ise eşiyle barışarak şimdilerde birlikteliklerine mutlu şekilde devam ediyor.

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Hanife son olarak bir haber sitesinde aldığı kilolar ile haber olunca, Kemal Ayvaz çıkan haberlere Instagram hesabından isyan etti.

EŞİ HABERLERE İSYAN ETTİ

"Hanife Gürdal resmen şişti" şeklinde verilen habere Ayvaz, "Allah sizi bildiği gibi yapsın. 2 aydır canımızla cebelleşiyoruz, siz kalkıp şişmiş diyorsunuz. Bir de buna gazetecilik diyorsunuz. Allah bin türlü belanızı versin. Hiçbir şey demiyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal
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