MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hanife Gürdal "Programda kapalıydınız neden açıldınız?" sorusuna yanıt verdi

Hanife Gürdal "Programda kapalıydınız neden açıldınız?" sorusuna yanıt verdi

18.09.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzdivaç programıyla tanınan Hanife Gürdal Gelin Evi programıyla ekrana döndü. İzdivaç programında tanındığı dönem başörtülü olan ve daha sonra başını açan Hanife takipçisinden gelen "Programda kapalıydınız neden açıldınız?" sorusuna yanıt verdi.

Hanife Gürdal "Programda kapalıydınız neden açıldınız?" sorusuna yanıt verdi

Gelin Evi programıyla ekrana dönen eski yarışmacı Hanife Gürdal sosyal medyada soru-cevap yaptı. Takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren eski gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkarmasıyla ilgili soruyu da pas geçmedi.

İzdivaç dönemine katıldığı dönemde başörtülü olan daha sonra ise başını açan Hanife Gürdal takipçisinin "Programda kapalıydınız neden açıldınız ki madem açılacaktınız neden kapandınız?" sorusuna yanıt verdi.

hgjgkgk

Hanife Gürdal bu soruyu paylaşarak "Değişmeyen tek şey değişimdir. Duygu ve düşüncelerimin garantisini kendime bile veremiyorum, geçmişte istediğim çok severek yaptığım bir şeyi bugün istemeyip yapmıyor olmam tamamen insan olmamla alakalı" yanıtını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'un eşinden aşk dolu paylaşımlar! Öpmelere doyamadıBeşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'un eşinden aşk dolu paylaşımlar! Öpmelere doyamadı
Oğlunun gençlik halini paylaştı! "Hastalanmadan önce..."Oğlunun gençlik halini paylaştı! "Hastalanmadan önce..."
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun derin göğüs dekolteli paylaşımı büyüledi!Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun derin göğüs dekolteli paylaşımı büyüledi!
Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konserde bomba anlar! Yüzüğü çıkarıp fırlattı

Konserde bomba anlar! Yüzüğü çıkarıp fırlattı

Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Pekşen’in vefatında şaşırtan gerçek: Ölüm kılçığın ucundaydı

Pekşen’in vefatında şaşırtan gerçek: Ölüm kılçığın ucundaydı

Akasya Durağı'nın Gülbin'inden olay poz!

Akasya Durağı'nın Gülbin'inden olay poz!

Suç duyurusunda bulunan Erbil'e ağzına geleni söyledi! "Kızları nasıl soyundururum..."

Suç duyurusunda bulunan Erbil'e ağzına geleni söyledi! "Kızları nasıl soyundururum..."

Türkiye'den KPSS manzaraları... Erken geldi ama sınava giremedi

Türkiye'den KPSS manzaraları... Erken geldi ama sınava giremedi

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Kraliçe’nin tabutu başında ortalık karıştı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.