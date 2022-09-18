Hanife Gürdal "Programda kapalıydınız neden açıldınız?" sorusuna yanıt verdi

Gelin Evi programıyla ekrana dönen eski yarışmacı Hanife Gürdal sosyal medyada soru-cevap yaptı. Takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren eski gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkarmasıyla ilgili soruyu da pas geçmedi.

İzdivaç dönemine katıldığı dönemde başörtülü olan daha sonra ise başını açan Hanife Gürdal takipçisinin "Programda kapalıydınız neden açıldınız ki madem açılacaktınız neden kapandınız?" sorusuna yanıt verdi.

Hanife Gürdal bu soruyu paylaşarak "Değişmeyen tek şey değişimdir. Duygu ve düşüncelerimin garantisini kendime bile veremiyorum, geçmişte istediğim çok severek yaptığım bir şeyi bugün istemeyip yapmıyor olmam tamamen insan olmamla alakalı" yanıtını verdi.

