Gökyüzü nasıl yazılır, gökyüzü yazımı nasıl olmalıdır? Gökyüzü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik sözcüklerin doğru yazılışları, yazım kuralları kapsamında en çok araştırılan konular arasındadır. Çünkü kimi birleşik sözcükler ayrı olarak yazılmakta iken bu tür sözcüklerin bir kısmı da ayrı olarak yazılır. Dolayısıyla bir birleşik sözcüğün doğru yazılışının öğrenilebilmesi için mutlaka TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'na başvurulmalıdır. Gökyüzü de isim türündeki bir birleşik sözcük olarak doğru yazılışı sıklıkla sorgulanan kelimelerdendir.

Gökyüzü nasıl yazılır?

Doğru yazılışı pek çok kişi tarafından araştırılan gökyüzü TDK güncel çevrim içi sözlüğü kapsamında tanımı bulunan kelimelerden birisidir. Bu sözcüğün doğru yazılışının sıklıkla sorgulanmasının nedeni ise birleşik sözcük olmasıdır. Bu bağlamda "Gökyüzü bitişik mi yazılır?" sorusu da TDK güncel çevrim içi sözlüğündeki tanımıyla birlikte kolaylıkla açıklanabilir. Gökyüzü doğru yazılışı TDK güncel çevrim içi sözlüğü ile Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu kapsamındaki bilgiler çerçevesinde açıklanabilir. Kimi birleşik sözcükler ayrı olarak yazılmakta iken gökyüzü, bitişik olarak yazılması gereken bir sözcüktür. Dolayısıyla "Gökyüzü ayrı mı yazılır?" sorusu "hayır" olarak yanıtlanmalıdır. Bu bağlamda gökyüzü yazımı doğru ve yanlış biçimleri ile aşağıdaki gibi belirtilebilir:

Gök yüzü (yanlış)

Gökyüzü (doğru)

Gökyüzü doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Birleşik sözcüklerden olan gökyüzü, bitişik olarak yazılırken cümle içerisinde isim olarak kullanılır. Yani isim türündeki gökyüzü sözcüğünün anlamı ve doğru yazılışı, bu sözcüğün yer aldığı örnek cümleler ile pekiştirilebilir. İlk olarak gökyüzü sözcüğünün TDK kapsamındaki tanımı aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

Gökyüzü: Atmosferin gözle görünen bölümü

Yukarıda anlamı belirtilen gökyüzü sözcüğü cümle içerisinde nesne ve özne gibi farklı konumlarda kullanılabilir. Bu bağlamda gökyüzü sözcüğü ile kurulabilen örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: