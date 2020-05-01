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Hannah Harrison, Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi

NBA HABERLERİ  | 01.05.2020 23:09 | Son Güncelleme

NBA'de Phoenix Suns forması giyen yıldız oyuncu Devin Booker, ünlü model Kendall Jenner ile görüntülenmişti. İkilinin çevresinden yapılan arkadaş olduklarına yönelik açıklamalara rağmen Booker'ın kız arkadaşı Hannah Harrison, bu durumu kabul edemedi ve yıldız oyuncuyu tüm sosyal platformlardan engelledi.

Hannah Harrison, Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi

NBA'de Phoenix Suns forması giyen yıldız oyuncu Devin Booker'ın halkın koronavirüs nedeniyle izolasyon kurallarına dikkat ettiği dönemde Kendall Jenner ile görüntülenmesi olay olmuştu.TMZ, Devin Booker ve Kendall Jenner'ı bir seyahat sırasında görüntüledi. İkilinin yakın çevresinden ise aynı arkadaş grubundan oldukları ve biraz hava almak için gezintiye çıktıkları iddia edilmişti.

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HER YERDEN ENGELLEDİ

Bu açıklamalar ise Devin Booker'ın kız arkadaşı Hannah Harrison'ı tatmin etmedi. Genç modelin Devin Booker'ı tüm sosyal platformlardan engellediği belirtildi.İlişkilerini ilk olarak Instagram'da duyurdukları ilişkileri sonrası Devin Booker'ın Harrison'ın Instagram hesabında yaptığı yorumlar da silinmiş oldu.

BÜYÜK RAHATSIZLIK DUYDU

Kendall Jenner'a gelen tepkiler nedeniyle Devin Booker ile görüntülenmesi bir anda sosyal medyada ciddi bir gündem haline gelince Hannah Harrison'ın da bu tablodan büyük rahatsızlık duyduğu ve Devin Booker, Jenner ile arkadaşsa bile kendisinin bunu bilmediği aktarıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Devin hayırlı işler !
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