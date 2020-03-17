YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

Hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.03.2020 12:09 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Bakırköy adli makamlarınca iş yerinde silahlı yağma suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.Ö.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bakırköy adli makamlarınca iş yerinde silahlı yağma suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.Ö. ve Nevşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesince silahla tehdit ve cezaevi firarisi olarak aranan hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

Korona virüs işlerini arttırdı

Korona virüs işlerini arttırdı

Kaymakam Çorumluoğlu: “Hastanelerimizde korona virüs şüphesiyle kimse yok”

Kaymakam Çorumluoğlu: “Hastanelerimizde korona virüs şüphesiyle kimse yok”

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak"

Nevşehir Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:42
Öğle
12:55
İkindi
16:17
Akşam
18:57
Yatsı
20:13

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Anadolu Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kapadokya'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması

Kapadokya'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Nevşehir Belediyesi’nde

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Nevşehir Belediyesi’nde

Korona virüsü altın fiyatlarını artırdı

Korona virüsü altın fiyatlarını artırdı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir Emniyeti’nden polis çocuklarına kitap

Nevşehir Emniyeti’nden polis çocuklarına kitap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.