Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bakırköy adli makamlarınca iş yerinde silahlı yağma suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.Ö. ve Nevşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesince silahla tehdit ve cezaevi firarisi olarak aranan hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

