Hapoel Beer Sheva - OFI Crete Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Hapoel Beer Sheva ile OFI Crete, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Yaakov Turner Toto Stadium sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Hapoel Beer Sheva, UEFA Avrupa Ligi'nde OFI Crete ile kritik bir maça çıkıyor. İki takım da son dönemlerde farklı formlar sergiliyor.
Hapoel Beer Sheva, son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve iç sahada sağlam bir performans sergiledi. OFI Crete ise aynı süreçte 2 galibiyet alırken, Avrupa Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyet ile dikkat çekiyor.
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