Hapoel Beer Sheva - OFI Crete Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Hapoel Beer Sheva Perşembe 23:00 OFI Crete

Hapoel Beer Sheva ile OFI Crete, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Yaakov Turner Toto Stadium sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Hapoel Beer Sheva, UEFA Avrupa Ligi'nde OFI Crete ile kritik bir maça çıkıyor. İki takım da son dönemlerde farklı formlar sergiliyor.

Takımların güncel form bilgileri Hapoel Beer Sheva tüm kulvarlar Maccabi Petah Tikva 2-5 Hapoel Beer Sheva İsrail 1. Ligi G

Maccabi Haifa 2-5 Hapoel Beer Sheva İsrail 1. Ligi G

Union St.Gilloise 4-0 Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi M

Hapoel Beer Sheva 2-1 Hapoel Jerusalem İsrail 1. Ligi G

AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi M OFI Crete tüm kulvarlar Panetolikos 0-1 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 G

Larisa 1-0 OFI Crete Yunanistan Kupası M

OFI Crete 2-1 PAOK Yunanistan Süper Ligi 1 G

OFI Crete 0-2 Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi M

Kalamata 4-3 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 M

Maç öncesi değerlendirme

Hapoel Beer Sheva, son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve iç sahada sağlam bir performans sergiledi. OFI Crete ise aynı süreçte 2 galibiyet alırken, Avrupa Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyet ile dikkat çekiyor.