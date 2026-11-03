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Hapoel Beer Sheva - OFI Crete Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Hapoel Beer Sheva, UEFA Avrupa Ligi'nde OFI Crete ile karşılaşıyor. İki takımın son maç verileri ve form durumları önemli ipuçları sunuyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Hapoel Beer Sheva - OFI Crete Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Hapoel Beer Sheva
Perşembe 23:00
05.11.2026
OFI Crete
Stadyum: Yaakov Turner Toto Stadium Yayın: tabii Spor

Hapoel Beer Sheva ile OFI Crete, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Yaakov Turner Toto Stadium sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Hapoel Beer Sheva, UEFA Avrupa Ligi'nde OFI Crete ile kritik bir maça çıkıyor. İki takım da son dönemlerde farklı formlar sergiliyor.

Takımların güncel form bilgileri
Hapoel Beer Sheva

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Maccabi Petah Tikva 2-5 Hapoel Beer Sheva İsrail 1. Ligi G
  • 26.10.2026 Maccabi Haifa 2-5 Hapoel Beer Sheva İsrail 1. Ligi G
  • 22.10.2026 Union St.Gilloise 4-0 Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi M
  • 18.10.2026 Hapoel Beer Sheva 2-1 Hapoel Jerusalem İsrail 1. Ligi G
  • 15.10.2026 AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi M
OFI Crete

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Panetolikos 0-1 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 28.10.2026 Larisa 1-0 OFI Crete Yunanistan Kupası M
  • 25.10.2026 OFI Crete 2-1 PAOK Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 22.10.2026 OFI Crete 0-2 Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi M
  • 18.10.2026 Kalamata 4-3 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 M

Maç öncesi değerlendirme

Hapoel Beer Sheva, son 5 maçında 3 galibiyet elde etti ve iç sahada sağlam bir performans sergiledi. OFI Crete ise aynı süreçte 2 galibiyet alırken, Avrupa Ligi'nde 5 maçta 3 galibiyet ile dikkat çekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Hapoel Beer Sheva - OFI Crete maçı ne zaman?

5 Kasım 2026 tarihinde.

Hapoel Beer Sheva - OFI Crete maçı saat kaçta?

23:00'te.

Hapoel Beer Sheva - OFI Crete maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında.

Hapoel Beer Sheva - OFI Crete maçında hangi oyuncular eksik?

Veride eksik oyuncu bilgisi bulunmamaktadır.

Hapoel Beer Sheva ve OFI Crete'nin ligde kaç puanı var?

Veride lig puanı bilgisi bulunmamaktadır.

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