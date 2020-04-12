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Harçlıklarını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası’na bağışladılar

ERZURUM HABERLERİ  | 12.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Erzurum’un Köprüköy ilçesine bağlı Ağcaşar mahallesinde yaşayan ortaokul öğrencileri Eylem Sönmez ve Bulut Sönmez Biz Bize Yeteriz Kampanyasına katılmak için Jandarma’dan yardım istediler.Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince Ağacaşar Mahallesinde yapılan asayiş devriyesi sırasında ortaokul öğrencileri Eylem Sönmez ve Bulut Sönmez isimli çocuklar Jandarma aracını görür görmez ellerindeki Jandarmaya yazılmış olan sevgi mektuplarını verdiler.

Erzurum’un Köprüköy ilçesine bağlı Ağcaşar mahallesinde yaşayan ortaokul öğrencileri Eylem Sönmez ve Bulut Sönmez Biz Bize Yeteriz Kampanyasına katılmak için Jandarma’dan yardım istediler.

Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerince Ağacaşar Mahallesinde yapılan asayiş devriyesi sırasında ortaokul öğrencileri Eylem Sönmez ve Bulut Sönmez isimli çocuklar Jandarma aracını görür görmez ellerindeki Jandarmaya yazılmış olan sevgi mektuplarını verdiler. Son yayımlanan pandemi kurul kararlarıyla yaşları 20 yaş altında olduğu için dışarıya çıkamadıklarını, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasına destek vermek istediklerini belirterek Jandarma ekiplerince kendilerini bankaya götürmelerini istediler.

Çocukların yazdıkları mektupları alan Jandarma asayiş ekipleri yazılan mektup karşısında çok duygulanarak çocuklara teşekkür ettiler. Üstleriyle görüşen jandarma asayiş timleri çocukların taleplerini geri çevirmediler. Çocukları Ağcaşar mahallesinden alarak Köprüköy ilçesinde bulunan bankaya götürdüler. Sönmez kardeşler kumbaralarındaki biriktirmiş oldukları toplamda 100 lirayı Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasına bağışladılar.

Sönmez kardeşler Jandarma ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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