EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Harikulade nasıl yazılır? Harikulade mi, harkulade mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Harikulade nasıl yazılır? Harikulade mi, harkulade mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

23.06.2023 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanların kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilmeleri için sözcükleri kullanmaya ihtiyaçları vardır. Türkçemiz kelime sayısı açısından çok zengin bir dil olarak bilinir. Bu zenginlikten en iyi şekilde faydalanabilmek için sözcüklerin yazımını doğru bilmeniz gerekir. Dilimizde yaygın olarak yazım hatası yapılan pek çok kelime mevcuttur. Bu kelimelerden biri de harikulade sözcüğüdür. Peki, harikulade nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimeleri kullanırken gerek manasını gerek yazım şeklini gerekse okunuş biçimini bilmemiz oldukça önemlidir. Özellikle yazılı yapılan iletişimlerde çok sık imla hatasına rastlanılır. Bu durumun önüne geçebilmek için online sözcük sorgulama fırsatı veren sözlüklerin ziyaret edilmesi önerilir. Yazımında çok sık hata yapılan sözcüklerden biri harikulade kelimesidir. Bu sözcük dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça “χāriḳu"l-ˁādat” kelimesinden türetilerek dilimize aktarılmıştır.

Diyalog nasıl yazılır? Diyalog nasıl yazılır?

Harikulade nasıl yazılır?

Kelimelerin yazılış şeklinin doğru bir şekilde öğrenilmesi oldukça önemli bir konudur. Yazımında çok imla yanlışı yapılan sözcüklerden biri harikulade kelimesidir. Harikulade yazımı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için belli balı yazım kılavuzlarından faydalanılabilir. Bu konuda en güvenilir kaynak olarak belirtilen sözlüklerden biri Türk Dil Kurumunun online olarak hizmet sunduğu sözlük sitesidir. Bu sitede bir yandan sözcüklerin doğru yazımı hakkında bilgi edinirken bir yandan da kelimelerin anlamlarını öğrenebilmek mümkündür. Bu bağlamda harikulade sözcüğünün anlamı şöyledir:

  • (Sıfat) Fevkalade, benzerine rastlanılmayan, olağanüstü
  • (Sıfat) Eşsiz, büyük bir hayranlık uyandıran
Bilim insanı nasıl yazılır? Bilim insanı nasıl yazılır?

Harikulade mi harkulade mi?

Harikulade sözcüğü pek çok yerde karşımıza yanlış yazılış şekliyle çıkmaktadır. Bu kelimenin nasıl yazıldığına dair en doğru bilgi için çoğunlukla Türk Dil Kurumunun sözcük sorgulama imkânı tanıdığı sözlük sitesi ziyaret edilmektedir. Bu bağlamda harikulade TDK’ye göre her zaman “harikulade” şeklinde yazılmalıdır. Bu sözcüğün “harkulade” olarak yazılması imla kuralları açısından yanlıştır. Kelimelerin imla kurallarına uygun bir şekilde kullanılmaması, söyleniş biçimlerini de olumsuz yönde etkiler. Yanlış yazılan sözcük doğal olarak yanlış okunuşa neden olur. Bu durum özellikle yazılı iletişimlerde anlam bozukluğunun yaşanmasına yol açar. Bu yüzden öncelikli olarak sözcüklerin doğru yazımı hakkında bilgi edinilmesi gerekir. Buna göre harikulade doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Harikulade (doğru kullanım)
  • Harkulade (yanlış kullanım)
Küsur nasıl yazılır? Küsur nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! KPSS sonuçları açıklandıMerakla bekleniyordu! KPSS sonuçları açıklandı
Öğrenci ve veliler dikkat! MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı uyardıÖğrenci ve veliler dikkat! MEB, 'merdiven altı' kurslara karşı uyardı
Sosyal medya onu konuştu! Tercihini görenler hayretler içinde kaldıSosyal medya onu konuştu! Tercihini görenler hayretler içinde kaldı
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.