Harikulade nasıl yazılır? Harikulade mi, harkulade mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimeleri kullanırken gerek manasını gerek yazım şeklini gerekse okunuş biçimini bilmemiz oldukça önemlidir. Özellikle yazılı yapılan iletişimlerde çok sık imla hatasına rastlanılır. Bu durumun önüne geçebilmek için online sözcük sorgulama fırsatı veren sözlüklerin ziyaret edilmesi önerilir. Yazımında çok sık hata yapılan sözcüklerden biri harikulade kelimesidir. Bu sözcük dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça “χāriḳu"l-ˁādat” kelimesinden türetilerek dilimize aktarılmıştır.

Harikulade nasıl yazılır?

Kelimelerin yazılış şeklinin doğru bir şekilde öğrenilmesi oldukça önemli bir konudur. Yazımında çok imla yanlışı yapılan sözcüklerden biri harikulade kelimesidir. Harikulade yazımı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için belli balı yazım kılavuzlarından faydalanılabilir. Bu konuda en güvenilir kaynak olarak belirtilen sözlüklerden biri Türk Dil Kurumunun online olarak hizmet sunduğu sözlük sitesidir. Bu sitede bir yandan sözcüklerin doğru yazımı hakkında bilgi edinirken bir yandan da kelimelerin anlamlarını öğrenebilmek mümkündür. Bu bağlamda harikulade sözcüğünün anlamı şöyledir:

(Sıfat) Fevkalade, benzerine rastlanılmayan, olağanüstü

(Sıfat) Eşsiz, büyük bir hayranlık uyandıran

Harikulade mi harkulade mi?

Harikulade sözcüğü pek çok yerde karşımıza yanlış yazılış şekliyle çıkmaktadır. Bu kelimenin nasıl yazıldığına dair en doğru bilgi için çoğunlukla Türk Dil Kurumunun sözcük sorgulama imkânı tanıdığı sözlük sitesi ziyaret edilmektedir. Bu bağlamda harikulade TDK’ye göre her zaman “harikulade” şeklinde yazılmalıdır. Bu sözcüğün “harkulade” olarak yazılması imla kuralları açısından yanlıştır. Kelimelerin imla kurallarına uygun bir şekilde kullanılmaması, söyleniş biçimlerini de olumsuz yönde etkiler. Yanlış yazılan sözcük doğal olarak yanlış okunuşa neden olur. Bu durum özellikle yazılı iletişimlerde anlam bozukluğunun yaşanmasına yol açar. Bu yüzden öncelikli olarak sözcüklerin doğru yazımı hakkında bilgi edinilmesi gerekir. Buna göre harikulade doğru yazılışı şu şekildedir: