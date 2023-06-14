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Küsur nasıl yazılır, küsur yazımı nasıl olmalıdır? Küsur mu küsür mü, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

29.05.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilbilgisi konuları içerisinde çok fazla yazım kuralı mevcuttur. Türkçemizi güzel konuşup yazabilmemiz için bu kurallara uymamız büyük önem taşımaktadır. Kelimelerde yapılan yazım yanlışı o kelimenin manasını da bozabilir. Bu yüzden yazımı hakkında kararsız kalınan kelimeleri kullanmadan önce sözlükten faydalanılması önemlidir. Dilimizde çok sık yazım hatası yapılan sözcüklerden biri küsur kelimesidir. Peki, küsur nasıl yazılır?

Küsur nasıl yazılır, küsur yazımı nasıl olmalıdır? Küsur mu küsür mü, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Küsur sözcüğü hem günlük konuşma dilinde hem de yazılı iletişimlerde karşımıza sıklıkla çıkan kelimelerden biridir. Bu sözcük dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. Bu sözcüğün yazım biçiminin küsur mu küsür mü olduğu konusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Yazım kurallarını doğru bir biçimde uyguladığımızda kendimizi çok daha iyi ifade edebilmemiz mümkündür. Bu yüzden gerek günlük gerekse iş hayatımızda sözcükleri bu kurallara uygun bir şekilde kullanmamız gerekir.

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Küsur nasıl yazılır?

Sözlük sitelerini ziyaret etmek kelimelerin yazımıyla ilgili ortaya çıkan kafa karışıklığının giderilmesinde çok etkilidir. Küsur yazımı ile ilgili de bakılabilecek ilk yer güncel yazım kılavuzlarıdır. Online hizmet veren birçok sözlük sitesi mevcuttur. Bu siteler arasında öne çıkan ise Türk Dil Kurumu’nun bizlere kelime sorgulama imkânı sunduğu güncel yazım kılavuzu sitesidir. Bu siteye göre küsur sözcüğünün doğru yazımı küsur şeklindedir. Bu kelimesinin küsür şeklinde kullanılması yazım kurallarına aykırı bir durumdur. Ayrıca Bu siteden sözcüklerin manaları da doğru bir şekilde öğrenmek mümkündür. Küsur kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre iki farklı manası vardır. Bu bağlamda küsur TDK’ye göre anlamları şu şekildedir:

  • (İsim) Geriye kalan kısım, artan kısım
  • (İsim) Tam sayıdan sonra gelen kesri olan sayı
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Küsur doğru yazılışı nedir?

Sözlü veya yazılı iletişimlerde kullanılan kelimelerin hem anlamlarını hem de yazılış stillerini bilmemiz gerekir. Kendimizi bir başkasına özellikle yazışmalarda doğru bir şekilde anlatmak için yazım kurallarına uygun bir şekilde sözcükleri kullanmamız büyük önem arz eder. Dilimizde yazım hatası yapılan çok sayıda kelime mevcuttur. Bu kelimeler arasında küsur sözcüğü de bulunur. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin “küsür” şeklinde kullanılması doğru değildir. Kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmediğimiz sürece özellikle yazılı iletişimlerde ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden sözcüklerin doğru yazımını öğrenmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda küsur doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Küsur (doğru kullanım)
  • Küsür (yanlış kullanım)
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