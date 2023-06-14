Diyalog nasıl yazılır, diyalog yazımı nasıl olmalıdır? Diyalog mu dialog mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede Fransızca kökenli olan pek çok isim sözcüğünün mevcut olduğu bilinir. Genelde İngilizce gibi yaygın olarak kullanılan dillerde de yer aldığı için bu sözcüklerin Türkçe doğru yazılışları konusunda karışıklık yaşanabilir. Diyalog da yapılan bu açıklamaya dahil olan sözcükler arasındadır. Bu nedenle diyalog kelimesinin yazılı dildeki kullanımında "y" sesinin yer alıp almadığına mutlaka değinilmelidir. İlgili sözcüğün TDK güncel sözlüğünde sıralanan anlamlarına göre kullanıldığı cümle örneklerinin sunulması ise diyalog doğru yazılışının öğrenilmesini destekleyecektir.

Diyalog nasıl yazılır?

Türkçeye farklı dillerden ödünçlenen yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazılışlarının nasıl olması gerektiği TDK tarafından açıklanır. Bu bağlamda hem günlük yaşamda hem de sanat alanında sıklıkla kullanılan diyalog sözcüğünün doğru yazılışına değinilebilir. Pek çok kişinin yanıt aradığı "Diyalog mu dialog mu?" sorusu, bu sözcüğün doğru yazılışında "y" sesinin kullanılıp kullanılmadığının merak edildiğini gösterir. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü üzerinden diyalog kelimesinin yazılı dilde nasıl kullanılması gerektiği incelenmelidir. Diyalog TDK'ye göre doğru yazılışı ile hatalı kullanımı aşağıdaki gibidir:

Diyalog (doğru kullanım)

Dialog (yanlış kullanım)

Diyalog doğru yazılışı nasıldır?

Fransızca kökenli sözcükler arasında olan diyalog, Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılırken "y" sesiyle yazılmalıdır. Bu kelimenin Fransızcadaki doğru yazılışı dialogue iken, İngilizce yazılı dildeki kullanımı ise dialog veya dialogue şeklindedir. Ancak diyalog sözcüğü Türkçeye ödünçlenirken "y" sesiyle yazılacak şekilde değişikliğe uğramıştır. Dolayısıyla Türkçe yazım kurallarına uygun olan diyalog yazımında "y" sesinin mutlaka kullanılması gerekir. İncelenen bu sözcüğün doğru yazılışının pekiştirilmesi için TDK kapsamındaki tanımları ile cümle içerisindeki örneklerine yer verilebilir. Bu doğrultuda diyalog sözcüğünün temel anlamları ve cümle içerisindeki kullanımına yönelik örnekler şu şekilde sıralanabilir: