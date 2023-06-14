EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Diyalog nasıl yazılır, diyalog yazımı nasıl olmalıdır? Diyalog mu dialog mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Diyalog nasıl yazılır, diyalog yazımı nasıl olmalıdır? Diyalog mu dialog mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.05.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sözcüğün doğru yazılışının öğrenilmesi amacıyla bu kelimenin kökeni, temel anlamları ve cümle içerisindeki kullanımı gibi detayların incelenmesinde fayda vardır. Diyalog da yazılı dilde nasıl kullanılması gerektiği merak edilen yabancı kökenli sözcüklerdendir. Buna bağlı olarak diyalog doğru yazılışı açıklanırken bu kelimenin kökeni, TDK kapsamındaki tanımları ve cümle içerisinde yer aldığı örnekler öne çıkarılmalıdır. Peki, diyalog nasıl yazılır?

Diyalog nasıl yazılır, diyalog yazımı nasıl olmalıdır? Diyalog mu dialog mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede Fransızca kökenli olan pek çok isim sözcüğünün mevcut olduğu bilinir. Genelde İngilizce gibi yaygın olarak kullanılan dillerde de yer aldığı için bu sözcüklerin Türkçe doğru yazılışları konusunda karışıklık yaşanabilir. Diyalog da yapılan bu açıklamaya dahil olan sözcükler arasındadır. Bu nedenle diyalog kelimesinin yazılı dildeki kullanımında "y" sesinin yer alıp almadığına mutlaka değinilmelidir. İlgili sözcüğün TDK güncel sözlüğünde sıralanan anlamlarına göre kullanıldığı cümle örneklerinin sunulması ise diyalog doğru yazılışının öğrenilmesini destekleyecektir.

Bey nasıl yazılır? Bey nasıl yazılır?

Diyalog nasıl yazılır?

Türkçeye farklı dillerden ödünçlenen yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazılışlarının nasıl olması gerektiği TDK tarafından açıklanır. Bu bağlamda hem günlük yaşamda hem de sanat alanında sıklıkla kullanılan diyalog sözcüğünün doğru yazılışına değinilebilir. Pek çok kişinin yanıt aradığı "Diyalog mu dialog mu?" sorusu, bu sözcüğün doğru yazılışında "y" sesinin kullanılıp kullanılmadığının merak edildiğini gösterir. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü üzerinden diyalog kelimesinin yazılı dilde nasıl kullanılması gerektiği incelenmelidir. Diyalog TDK'ye göre doğru yazılışı ile hatalı kullanımı aşağıdaki gibidir:

  • Diyalog (doğru kullanım)
  • Dialog (yanlış kullanım)
Her şeyim nasıl yazılır? Her şeyim nasıl yazılır?

Diyalog doğru yazılışı nasıldır?

Fransızca kökenli sözcükler arasında olan diyalog, Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılırken "y" sesiyle yazılmalıdır. Bu kelimenin Fransızcadaki doğru yazılışı dialogue iken, İngilizce yazılı dildeki kullanımı ise dialog veya dialogue şeklindedir. Ancak diyalog sözcüğü Türkçeye ödünçlenirken "y" sesiyle yazılacak şekilde değişikliğe uğramıştır. Dolayısıyla Türkçe yazım kurallarına uygun olan diyalog yazımında "y" sesinin mutlaka kullanılması gerekir. İncelenen bu sözcüğün doğru yazılışının pekiştirilmesi için TDK kapsamındaki tanımları ile cümle içerisindeki örneklerine yer verilebilir. Bu doğrultuda diyalog sözcüğünün temel anlamları ve cümle içerisindeki kullanımına yönelik örnekler şu şekilde sıralanabilir:

  • Onunla diyalog halindeyken aniden moralinin bozulduğunu fark ettim.
  • Kitapta yer verilen diyaloglar o kadar gerçekçiydi ki eseri okurken yazara adeta hayran kaldım.
Apayrı nasıl yazılır? Apayrı nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
Ankara'da okullar tatil mi? 12 Haziran 2023 Ankara'da okul var mı, valilikten tatil açıklaması geldi mi? Başkent'te sağanak sele dönüştüAnkara'da okullar tatil mi? 12 Haziran 2023 Ankara'da okul var mı, valilikten tatil açıklaması geldi mi? Başkent'te sağanak sele dönüştü
E OKUL BURSLULUK BAŞVURUSU: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, nasıl başvurulur? İşte İOKBS gerekli belgeler...E OKUL BURSLULUK BAŞVURUSU: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, nasıl başvurulur? İşte İOKBS gerekli belgeler...
Anahtar Kelimeler:
dialog diyalog nedir nasıl yazılır tdk yazım kuralları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

DGS geç başvuru başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS geç başvuru başladı mı, ne zaman başlayacak?

YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

Samsun'da okullar tatil mi? 13 Haziran 2023 Salı

Samsun'da okullar tatil mi? 13 Haziran 2023 Salı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.