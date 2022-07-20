Haris Seferovic kimdir, aslen nereli? Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Sarı kırmızı takım Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı İsviçreli forvet oyuncusu Haris Seferovic, İstanbul'a geldi. Gelişme sonrası ünlü futbolcunun hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic kimdir?

HARİS SEFEROVIC KİMDİR?

Haris Seferovic, 22 Şubat 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kökeni Bosna olan İsviçreli millî futbolcu olan isim futbol hayatına doğduğu şehrin takımının altyapısında başlangıç yapmış ve Sursee'nin ardından Luzern ve Zürich takımlarında forma giymiştir.

Seferovic 2008-2009 sezonunda Grasshopper'a transfer olmuştur ve 2009-2010 sezonuna dek Grasshopper'da forma giymiştir. Başarılı isim burada 14 maça çıkmıştır.

U-18 ve U-21 takımlarında ise yer aldığı 14 maçta 9 gol atmıştır. Daha sonra Fiorentina'ya transfer olan isim, ayrıca ilk sezonunda Fiorentina'nın genç takımı olan Fiorentina Primavera'da oynamıştır ve sonrasında A takıma çıkmıştır. Seferovic Fiorentina formasıyla toplam 46 maça çıkmıştır. Bu 46 maçta ise 7 gol kaydetmiştir.

Seferovic, Fiorentina'da istediği başarıyı elde edememiştir ve 2011'de İsviçre'nin Neuchatel Xamax takımına kiralanarak transfer olmuştur. Burada 16 maçta 2 gol atan isim, tekrar Fiorentina'ya dönmüştür. Seferovic orada forma şansı bulamayınca bu defa İtalyan ekibi Lecce'ye yollanmış ve Lecce'de 5 maça çıkarak gol katkısı verememiştir.

Seferovic'in kariyerinde 3 gol krallığı bulunmaktadır. Bunlar şöyledir:

2009-2010 17 Yaş Altı Dünya Kupası - 5 gol

2018-2019 sezonunda Benfica Ligi gol krallığı - 23 gol

2018-2019 sezonu UEFA Uluslar Ligi A - 5 gol

2018-2019 Portekiz Ligi şampiyonluğu ve 2018 ve 2020 yıllarında ise Portekiz Süper Kupa Şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca 2018-2019 sezonu Portekiz'de yılın oyuncusu ve 2020-2021 sezonu Portekiz Ligi sezonun forveti olmuştur.

