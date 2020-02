Harmancık tarımda ayva ile markalaşacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle imzaladığı protokol kapsamında Harmancıklı çiftçilere 6 bin adet ayva fidanı dağıtılırken, tam verim sağlandığında bu projeye ilçeye yıllık 1,5 milyon TL gelir kazandıracak.

Sanayi kenti olarak öne çıkan Bursa’nın turizm ve tarım gelirlerini artırmak amacıyla peş peşe hamleler yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de kırsal kalkınmanın sağlanması için düğmeye bastı. Özellikle kente çok fazla göç veren Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da göçün önüne geçmek amacıyla bölge ekonomisine değer katacak yatırımları devreye alan Büyükşehir Belediyesi, Harmancık’ı tarımda markalaştıracak yeni bir projeyi devreye aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle imzalanan protokolle, 9 mahallede 23 üreticiye toplam 6 bin adet ayva fidanı dağıtılırken, ilçenin ayva üretiminde markalaşması hedefleniyor. Tam verim sağlandığında ilçe ekonomisine yıllık 1,5 milyon TL katkı sağlaması hedeflenen projenin ilk ayağı olan fidan dağıtımı, Harmancık Belediye binası önünde düzenlenen törenle yapıldı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Harmancık Kaymakamı Yasin Şahin, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, projeden yararlanacak çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Ayva fidanı dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Harmancık’ta altyapıdan ulaşıma, eğitimden kırsal kalkınmaya kadar önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi. Her projenin bir maliyeti olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Sadece arıtma tesisi 14 milyon TL’lik bir yatırım. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Biz sokakları altından döşeyelim, eğer siz inanmazsanız bu işin olması mümkün değil. Hepimizin ilçemize ve ilimize sahip çıkmak gibi zorunluluğu var. Bütün dünyanın krizleri konuştuğu, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin’in korona ile imtihan olduğu bir ortam içinde, içeriden ve dışarıdan bu ülkenin boynunu bükmeye çalışan yüzlercesine rağmen Allah’a hamdolsun Türkiye yoluna devam ediyor. Artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Her şehrin ayrı özelliği var. Bir şehrin ’en’leri olacak. Burada da ayvanın marka olmasıyla alakalı bir süreçten bahsediyoruz. Bana göre Harmancık’ın markalaşmada önemli avantajları var. Geçtiğimiz dönem eko-turizmle alakalı önemli çalışmalar yapıldı. Yine Büyükşehir olarak biz termalle alakalı 25 dönem arazi aldık. Burada yatırımlar başlayacak. Harmancık, Bursa’nın ilçesi olsa da Balıkesir - Kütahya aksında olması önemli avantaj. Bu avantajı da en iyi şekilde kullanacağız" dedi.

Harmancık’ta yaşam kalitesini artıracak yatırımların da bir bir devreye alındığını hatırlatan Aktaş, doğalgaz kazı çalışmalarının başladığını, doğalgaz kullanımı ile Harmancık’ın daha temiz bir havaya kavuşacağını söyledi. Bunun yanında hayırsever desteği ile başlayan ancak ekonomik gerekçelerle hayırseverin çekildiği okul inşaatının Büyükşehir imkanlarıyla tamamlanacağını ifade eden Aktaş, Mart ayı başında üretime başlayacak Kent Mobilyaları Üretim Tesisinin hem Bursa’nın hem de talep olması halinde diğer illerin mobilya ihtiyacını karşılayacağını kaydetti. Özellikle sanayileşme ile birlikte bir miktar tarımdan uzaklaşma yaşandığına değinen Aktaş, "Küçük ölçeklerde yapılan tarımsal üretimi daha kurumsal yapmamız lazım. Bu proje ile 3 ile 20 dekar arasındaki alanlarda 9 mahallemizde 23 üretici ayva üretimi yapacak. Projenin takibini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yapacak. İnşallah bu bölgenin ayva ile alakalı markasını duyurmaya başlayacağız. Tarım A.Ş.’yi de devreye alıp, gerekli her türlü desteği sağlayacağız. Şimdiden ilçemize ve üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de, 100 dekar alanda 4 bin fidan olarak hazırlanan projenin yoğun talep üzerine 150 dekar alan ve 6 bin fidana çıkarıldığını söyledi. Toplam 90 bin TL bütçeli projenin yüzde 70’nin Büyükşehir, kalan kısmının ise çiftçiler tarafından karşılandığını ifade eden Aygül, tam verim sağlandığında projenin ilçeye ekonomisine yıllık 1,5 milyon TL katkı sağlayacağını kaydetti.

Harmancık Kaymakamı Yasin Şahin, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ve üreticiler adına söz alan Adem Fazlı Şentürk de ilçeye yaptığı yatırımlar ve çiftçilere verdikleri destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.