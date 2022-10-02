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Harmankaya Kanyonu zorlu parkurlarıyla macera tutkunlarını ağırlıyor

02.10.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında 3 kilometre uzunluğundaki tabiat parkı, ikisi büyük çok sayıda şelalesi, 300 ila 600 metre yüksekliğindeki kayalıkları ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor - Harmankaya Kanyonu Çevresi Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Sarıkaya: - "Burada kamp kuruyoruz ve yürüyüşler yapıyoruz. Uçuş sporları da yapmak istiyoruz, hedefimiz bu"

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te şelaleleri ve sarp kayalıklarıyla bir doğa harikası olan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı, sonbaharın gelmesiyle özellikle hafta sonlarında maceraseverlerin uğrak yerlerinden oldu.

Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında 2013 yılında tabiat parkı ilan edilen 3 kilometre uzunluğundaki kanyon, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda 611 metre rakımda 260 hektardan oluşuyor.

Kayalıklarının yüksekliği 300 ila 600 metre olan ve şelaleleri, zorlu parkurları ile dikkat çeken kanyona çoğunlukla hafta sonlarında ziyaretçiler geliyor.

Harmankaya Kanyonu Çevresi Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Sarıkaya, AA muhabirine, kanyonun yakınındaki İnhisar'a bağlı Harmanköy'de doğup büyüdüğünü, çocukluğunun buralarda geçtiğini söyledi.

Kanyonu korumak ve sahiplenmek amacıyla derneği 10 yıl önce kurduklarını belirten Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Burada kamp kuruyoruz ve yürüyüşler yapıyoruz. Uçuş sporları da yapmak istiyoruz, hedefimiz bu. İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan ve Ankara'dan dağcılık ekipleri ve hocalarımız geldi. Tırmanış ve yürüyüşlerimizi yaptık. Burası dünya çapında bir doğa harikası. Derneğimizin de çabaları ile kanyona yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı. Yurt içi ve dışından olmak üzere ziyaretçi sayımızda artış var. Birkaç gün önce İran ve Polonya'dan gelen gruplar oldu. Doğa harikasının yanında tarihi bir önemi de var. Burası Osmanlı'nın doğduğu yer. Osman Gazi'nin silah arkadaşı Abdullah Mihal Gazi'nin türbesi Harmanköy'de bulunuyor."

Sarıkaya, kanyona giren profesyonel bir sporcunun 4 saatlik geçişin ardından Harmanköy tarafındaki çıkışa ulaşabildiğini anlattı.

Kanyon geçişi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden izin alınması gerektiği bilgisini veren Sarıkaya, "Dünyanın sayılı kanyonlarından biri. Kanyonun içinde iki büyük şelalenin yanında birçok şelale bulunuyor. Öyle herkesin girebileceği bir yer değil. Kanyonun ortasında açık bir alan var ve orada kamp atabiliyoruz." diye konuştu.

- "Doğa sporcuları için bulunmaz bir nimet"

İstanbul Klos Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyesi kaya tırmanıcısı Songül Ezer, Harmankaya'da ayda 2-3 kez tırmanış yaptıklarını ve kamp kurduklarını söyledi.

Bölgeyi sevdiklerini belirten Ezer, şunları kaydetti:

"Doğa sporcuları için bulunmaz bir nimet. Daha önce kanyondan geçiş de yapmıştım. Çok güzel bir kanyon. Gerçekten inanılmaz, muazzam derecede güzel kanyonun içi. Doğa sporları bizim için bir tutku. Neredeyse bununla yatıp kalkıyoruz. Sürekli buralardayız, doğadayız. Doğanın bir şekilde insanlar tarafından katledilmesi son derece dehşet verici. Doğayı koruyabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Doğanın, tabiatın bu şekilde kalması için büyük kitleye ihtiyacımız var."

Harmanköy Muhtarı Metin Doruk ise kanyonun cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayarak, "İnsanı cezbeden manzarası var. Doğa harikası kanyonumuza ve köyümüze herkesi bekliyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik İnhisar Yenipazar harmankaya kanyonu

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