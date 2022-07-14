"Harmony" sergisi Bodrum Loft'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı

İSTANBUL (AA) - König Galerie ve Bodrum Loft iş birliğinde hayata geçirilen "Harmony" sergisi açıldı.

Akfen'den yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Selcan Atılgan'ın üstlendiği serginin Bodrum Loft'ta düzenlenen açılışına iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Almanya merkezli König Galerie ve Bodrum Loft iş birliğiyle düzenlenen sergide; Alicja Kwade, Claudia Comte, Jose Davila ve Jeppe Hein gibi uluslararası sanatçıların 7 eseri yer alıyor.

Bodrum Loft'un yerleşim alanına dağıtılmış eserleri görmek isteyen sanatseverler QR kodları ile rotaya bağlanıp gezebilirken, rehber eşliğinde de eserleri inceleyebiliyor.

Sanatseverler, 4 Eylül'e kadar sergiyi ziyaret edebilecek.

