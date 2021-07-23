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Harry Kane adım adım Manchester City'e

23.07.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tottenham, Manchester City'nin Harry Kane için yaptığı yaklaşık 185 milyon Euro'luk teklifi kabul etti. City, Kane'i de ikna ederse son yılların en büyük imzalarından biri atılmış olacak.

Harry Kane adım adım Manchester City'e

İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane için Manchester City'nin yaptığı astronomik teklifin kabul edildiği belirtiliyor.

İngiliz The Sun'un haberine göre Manchester City'nin yaklaşık 186 milyon Euro'luk transfer bedelini Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin kabul ettiği belirtildi. Uzun süredir konuşulan transferin gerçekleşmesi için Manchester City'nin Kane'e haftalık 400 bin Poundluk maaş önerdiği ve bu rakamın Premier Lig rekoru olacağı kaydedildi.

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Daha önce Tottenham cephesi, Harry Kane'i satmayı düşünmediğini ancak önerilen rakamın ve Kane'in de yeni bir maceraya sıcak bakmasının kararların değişmesine sebep olduğu belirtiliyor.

İngiltere Premier Lig'deki transfer rekoru, daha önce Paul Pogba'nın Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon Euro'luk transferi ile kırılmıştı.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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