Harvard ve Brown üniversitelerine kabul edilen Diyarbakırlı öğrencilere burs desteği

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yaşayan ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Harvard ve Brown üniversitelerine tam burslu kabul edilen 3 öğrenciye bir burs desteği de kentteki bir iş adamı tarafından sağlandı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyan öğrencilerden Nehir Toklu ve Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi'ni, Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi'ni tam burslu kazandı.

Diyarbakır ve Türkiye'nin gururu olan gençlerin bu başarısına Diyarbakırlı iş adamları da kayıtsız kalmadı.

Mina Galvaniz İcra Kurulu Başkanı, iş adamı Recep Özekinci, bu başarıyı ödüllendirmek ve gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla 3 öğrenciye 4 yıl boyunca burs verme kararı aldı.

Gençlere sağlanacak burs imkanı Bahçeşehir Koleji'nde düzenlenen programda imzalanan "iyi niyet sözleşmesi" ile kayıt altına alındı.

Öğrencilerin de katıldığı programda konuşan Özekinci, bu başarılarını devam ettirmeleri halinde 3 gence ağabeyleri olarak her zaman destek olacağını söyledi.

- "Bu gurur Türkiye'nin"