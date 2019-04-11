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Hasan Ali Kaldırım'a Hertha Berlin talip oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Hasan Ali Kaldırım'ı, Alman kulübü Hertha Berlin'in istediği öğrenildi. Hertha Berlin'in sezon sonunda teklif yapmayı planladığı öne sürüldü.

Hasan Ali Kaldırım'a Hertha Berlin talip oldu

Hasan Ali Kaldırım, yükselen performansıyla Milli Takım'ın da vazgeçilmezi oldu. Almanya'da doğan ve kariyerine burada başlayan Hasan Ali ise önceliğinin Fenerbahçe'de kalmak olduğunu söylemişti.

Fenerbahçe forması ile bu sezon toplam 35 maça çıkan Hasan Ali, takımına 3 gol, 5 asistlik katkı vermişti. Hasan Ali, 2010'da Mainz II'den Kayserispor'a gelmiş, 2012'de de Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hasan ali kaldırım Fenerbahçe hertha berlin

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