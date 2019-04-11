Hasan Ali Kaldırım'a Hertha Berlin talip oldu

Hasan Ali Kaldırım, yükselen performansıyla Milli Takım'ın da vazgeçilmezi oldu. Almanya'da doğan ve kariyerine burada başlayan Hasan Ali ise önceliğinin Fenerbahçe'de kalmak olduğunu söylemişti.

Fenerbahçe forması ile bu sezon toplam 35 maça çıkan Hasan Ali, takımına 3 gol, 5 asistlik katkı vermişti. Hasan Ali, 2010'da Mainz II'den Kayserispor'a gelmiş, 2012'de de Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

