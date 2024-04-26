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Hasan Can Kaya'dan Cem Yılmaz'ın göndermesine 'veteran komedyen' yanıtı: 'Meseleyi yanlış anlamış, yapamamış'

26.04.2024 23:05
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4 yıl aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönen Cem Yılmaz, gösterisine gelen seyircilerinden birinin "Sizin için Gebze'den geldik" demesi üzerine 'Konuşanlar' programını hatırlatarak Hasan Can Kaya'ya göndermede bulunmuştu. Omzundan bir sakatlık geçiren Hasan Can Kaya ise taburcu olduktan sonra gazetecilerin Cem Yılmaz sorusuna esprili bir yanıt vererek "Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yani meseleyi yanlış anlamış, yapamamış" dedi.

Cem Yılmaz gösterisi sırasında seyircilerinden biri "Sizin için Gebze'den geldik" deyince konuyu hemen 'Konuşanlar' programına bağlamış, "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi." demişti.

Ardından, Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına değinen Yılmaz, "O böyle konuşuyor ya böyle 'naber a...k, iyi sen a..k', siz de Gebze'den gelin tamam mı a..k?" diyerek meslektaşına laf atmıştı.

"YİNE DE ÇABASINI OLUMLU BULDUM"

Hasan Can Kaya, konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt verirken, Yılmaz'ın kendisi hakkında kullandığı ifadeleri izlediğini belirterek şunları söyledi:

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"Çocuklar izlettiler. Kısa bir sakatlık geçirdim, çok küçük bir sakatlık. Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yani meseleyi yanlış anlamış, yapamamış. Yine de çabasını olumlu buldum. Çalışmalarını taktir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum, seyircinin en çok izlediği işleri onun da izlemesini taktir ettim."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Cem Yılmaz Hasan Can Kaya ele söyledi
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