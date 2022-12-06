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Hasan Can Kaya ile Konuşanlar'da kahkaha attıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

06.12.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da başlayan Konuşanlar programına şimdilerde Exxen platformunda devam eden Hasan Can Kaya'nın yeni sezonun son tanımında güldüren bir olay yaşandı. Köpeğini çiftleştirmek için eş arayan kadın, başından geçen olayı anlatınca, stüdyodakiler kahkahalara boğuldu.

Hasan Can Kaya ile Konuşanlar'da kahkaha attıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya, sorduğu sorularla izleyicileri hem güm güldürüp hem terletiyor. Programın son bölüm tanımında herkesi kahkahaya boğan bir olay yaşandı.

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Bir s.çma hikayesi anlatan kadın konuk, "Şimdi bizim köpeğimiz vardı. Köpeğe çift arıyoruz. Arabayla çıktık evden, sağda bir köpek gördüm. Bizim de dedim erkek köpeğimiz var aynı cinsler, çiftleştirmeyi düşünüyor musunuz? 'Biz de arıyoruz' dedi.

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Hemen fotoğrafını göstermek için telefonu elime aldım. Fotoğrafı açtım... En son eşimi çıplak çekmiştim." dedi.

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O anda Hasan Can dahil stüdyodaki herkes kahkahalara boğuldu. Şaşkına çeviren olay karşısında HAsan Can, 'Kadın da köpeğiniz zannetti onu... E bari eşini çiftleştirseydin." yorumunda bulundu.

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Hasan Can Kaya Konuşanlar

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