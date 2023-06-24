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Hasan Can Kaya milyonluk aracıyla tura çıktı! Tüm dikkatleri üzerine çekti

24.06.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla büyük bir çıkış yakaladıktan sonra dijital platforma transfer olan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, önceki gün Etiler’de kameralara yansıdı. Trafikte seyir halinde olan Hasan Can Kaya özel plakalı milyonluk aracıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Hasan Can Kaya milyonluk aracıyla tura çıktı! Tüm dikkatleri üzerine çekti

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Hasan Can Kaya, önceki gün milyonluk aracıyla Etiler’de görüntülendi. Özel plakalı aracıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hasan Can Kaya'nın lüks aracı sosyal medyanın gündemine oturdu.

hasan can araç

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan deprem felaketinden sonra afet bölgesindeki ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Hasan Can Kaya tarafından 250 bin TL bağış yapıldığını açıklamıştı.

Kendisi de afet bölgesi arasında yer alan Malatyalı Hasan Can Kaya, kişisel olarak yaptığı yardımlarını sürdürdü.

hasan can 2

Ünlü komedyen, sezon boyunca şov programı aracılığıyla 1 milyon TL'yi aşkın maddi destekte bulundu.

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Hasan Can Kaya

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