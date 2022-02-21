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Hasan Can Kaya mizahıyla Oxford Üniversitesi'nde

21.02.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, biletleri günler öncesinden tükenen Avrupa turnesine devam ederken, Oxford Üniversite'sinden davet aldı. Hasan Can Kaya, 22 Şubat'ta Oxford Üniversitesi'nde 'Evrensel Mizah' konulu özel bir söyleşi gerçekleştirecek.

Hasan Can Kaya mizahıyla Oxford Üniversitesi'nde

Hasan Can Kaya'nın şöhreti Türkiye sınırlarını aştı. Ünlü komedyen Oxford Üniversitesi'nden davet aldı. Avrupa turnesine Almanya, İsviçre, İsveç, Avusturya'da devam eden Hasan Can Kaya, Oxford Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrencilerle22 Şubat'ta söyleşiye katılacak.

Hasan Can Kaya'nın Oxford Üniversitesi'ndeki söyleşinin odağında da mizah olacak. 'Evrensel Mizah' konulu buluşmada, ünlü komedyenin geliştirdiği komedi tekniğinin yanı sıra dünyada herkese hitap eden, herkesi güldürebilen mizah nedir sorusuna cevap aranacak. Dünyanın farklı ülkelerindeki insanların neye ve neden güldükleri de bu söyleşinin konuları arasında yer alacak.

SİYAH KRAVATLA DİNLEYECEKLER

Hasan Can Kaya'nın söyleşisi, bugüne kadar ülke başkanları ve ünlü sanatçıların söyleşilerine ev sahipliği yapan dünyanın en prestijli münazara kulübüOxford Union'da gerçekleştirilecek. Ünlü komedyeni izlemeye gelen akademisyen ve öğrenciler geleneksel olarak siyah kravat takacak.

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