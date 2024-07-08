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  4. Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi evlendi! Sultan San'ı Güldür Güldür ekibi yalnız bırakmadı

Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi evlendi! Sultan San'ı Güldür Güldür ekibi yalnız bırakmadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.07.2024 14:08
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'Konuşanlar' ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya'ın bir dönem birlikte olduğu yönetmen Sultan San evlendi. Başarılı yönetmeni Güldür Güldür ekibi bu güzel gününde yalnız bırakmadı.

Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi evlendi! Sultan San'ı Güldür Güldür ekibi yalnız bırakmadı

MYNET-Hem özel hayatıyla hem de programıyla adından söz ettiren Hasan Can Kaya'nın bir dönem birlikte olduğu Sultan San evlendi.

2,5 yıldır Kaya ile birlikte olan Sultan San, 2021 yılında ayrılık kararı almıştı. Kaya o dönem "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" demişti.

Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San evlendi.

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ÜNLÜ İSİMLER ORADAYDI

Konuşanlar'ın yönetmeni Sultan San'ın kır düğününde Güldür Güldür ekibi de yer aldı. Arkadaşlarını bu mutlu günde yalnız bırakmayan Onur Buldu, Aylin Kontante, Uğur Bilgin gibi isimler sosyal medyadan da paylaşımlar yaptı.

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Sultan San da mutlu gününde çekilen kareleri sosyal medyadan paylaştı.

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Express


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Hasan Can Kaya
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