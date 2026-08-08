Hande Erçel'e teklif üstüne teklif yağıyor! O ise kararını verdi

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Erçel, yeni sezon planları hakkında "Dinleniyorum, yeni sezona hazırlanıyorum. Gelen teklifleri değerlendiriyorum" dedi.

Öte yandan hikâyesini yazdığı 'İki Dünya Bir Dilek' filmiyle sinema kariyerinde bir ilke imza Hande Erçel, ikinci kez kolları sıvadı.

Hande Erçel, "Biliyorsunuz, ben senaryo yazıyorum. Bu aralar yine yazma sürecindeyim. Ancak şu an sadece işin yazım kısmıyla ilgileniyorum. İlerleyen zamanlarda neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.