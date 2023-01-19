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Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'da cinsel yönelimini açıkladı! "Penissizlikten..."

19.01.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar adlı program Exxen'de yayın hayatına devam ediyor. Hasan Can Kaya'nın izleyiciyi kahkahaya boğan programına katılan bir kadın seyirci açıklamasıyla olay oldu. Cinsel yönelimine dair açıklama yapan seyircinin sözleri o günkü programa damga vurdu.

Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'da cinsel yönelimini açıkladı! "Penissizlikten..."

Hasan Can Kaya'nın programına katılan Nice adındaki kadın konuk Kore'de Dodi adında siyahi bir adamla tanıştığını anlattı. Şu an Dodi ile evli olan Nice kocasının en çok kasıklarını söyledi.

Sohbet ilerleyince ise sevgilisi varken Dodi ile Tinder'da tanıştığını anlattı. Hasan Can Kaya ise konuğa "Neden sevgilin varken Tinder'a girdin?" dedi.

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Nice adlı konuk ise bunun üzerine cinsel yönelimine dair açıklama yaparak "O sevgilim kızdı" dedi.

Hasan Can Kaya da kendini tutamadı ve "Büyük bir değişiklik olmamış mı? Penissizlikten bereket tanrısına bayağı" dedi.

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  Bu anlar seyircileri kahkahaya boğdu.
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