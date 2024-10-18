Hasan Can Kaya programında bedava bilet vermişti! Konuk "Fos çıktı" deyince...

Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'da ilginç anlar sık sık gündeme geliyor. Son olarak Berrak Tüzünataç'ın konuk olduğu programda itiraflar dikkat çekmişti.

Konuklardan biri sevgilisinin annesinin bornozla karşısına çıktığını ve bu halde anneyi görünce bayıldığını anlatmıştı. Bir başka konuk ise daha önce programa geldiğini söyleyerek Hasan Can Kaya'ya verdiği biletlerin fos çıktığını açık açık söyledi.

Erkam adındaki seyirci "Önceki geldiğimizde bize konser bileti vermiştin onların hepsi fos çıktı" deyince Hasan Can Kaya şaşırdı ve "Nasıl fos çıktı?" dedi.

Erkam ise "Gittiğimizde dolu oldu söylendi bir de bir eksik daha vardı sinema bileti söz verdin o araya gitti" dedi.



Hasan Can Kaya ise "Sana bilet satın alıp verelim..." dedi. Kaya devamında ise "Abi bir de erzak vardı" diyerek dalga geldi.