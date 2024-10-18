MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasan Can Kaya programında bedava bilet vermişti! Konuk "Fos çıktı" deyince...

Hasan Can Kaya programında bedava bilet vermişti! Konuk "Fos çıktı" deyince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.10.2024 08:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Can Kaya programında zaman zaman katılanlara konser bileti hediye ediyor. Daha önce konser bileti verdiği konuklardan biri Konuşanlar'a yeniden gelerek "Biletler fos çıktı" dedi. İşte o anlar...

Hasan Can Kaya programında bedava bilet vermişti! Konuk "Fos çıktı" deyince...

Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'da ilginç anlar sık sık gündeme geliyor. Son olarak Berrak Tüzünataç'ın konuk olduğu programda itiraflar dikkat çekmişti.

Konuklardan biri sevgilisinin annesinin bornozla karşısına çıktığını ve bu halde anneyi görünce bayıldığını anlatmıştı. Bir başka konuk ise daha önce programa geldiğini söyleyerek Hasan Can Kaya'ya verdiği biletlerin fos çıktığını açık açık söyledi.

Ekran görüntüsü 2024-10-18 083320

Erkam adındaki seyirci "Önceki geldiğimizde bize konser bileti vermiştin onların hepsi fos çıktı" deyince Hasan Can Kaya şaşırdı ve "Nasıl fos çıktı?" dedi.

11

Erkam ise "Gittiğimizde dolu oldu söylendi bir de bir eksik daha vardı sinema bileti söz verdin o araya gitti" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-10-18 083216
Hasan Can Kaya ise "Sana bilet satın alıp verelim..." dedi. Kaya devamında ise "Abi bir de erzak vardı" diyerek dalga geldi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar
En Çok Okunan Haberler
Bakan Şimşek isyan ederek anlattı!

Bakan Şimşek isyan ederek anlattı!

Aksaray'da otobüs kazası! 6 kişi öldü

Aksaray'da otobüs kazası! 6 kişi öldü

Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber... Bazıların talebi kabul edilmeyecek!

Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber... Bazıların talebi kabul edilmeyecek!

Konak Belediyesi'nin Şevval Sam'a ödediği konser ücreti gündemde!

Konak Belediyesi'nin Şevval Sam'a ödediği konser ücreti gündemde!

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları ortaya çıktı

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları ortaya çıktı

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.