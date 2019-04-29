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Hasan Çavuşoğlu: Ailemizin bir ferdini kaybettik

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 29.04.2019 13:54 | Son Güncelleme

Kayseri deplasmanı dönüşünde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'la ilgili olarak Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Sural ameliyata alındı ve maalesef ameliyattan çıktıktan bir saat sonra kaybettik. Üzüntü içerisindeyiz. Türkiye'nin her yerindeki kulüp başkanları acımızı paylaştılar. Zor durum ailesi için de bizim için de zor durum” dedi.

Hasan Çavuşoğlu: Ailemizin bir ferdini kaybettik

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcuları Josef Sural'ın geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitirmesine ilişkin, "Maalesef ameliyat edildikten bir saat sonra kaybettik. Üzüntü içerisindeyiz." dedi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Josef Soral'ın trafik kazasında yaşamını yitirmesiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını vurguladı.

Camianın yasta olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Gece 2 sularında Kayseri'den futbolcularımız tarafından kiralanan özel araçla dönerken, şehir girişinde şoförlerin uyumasıyla meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan futbolcumuz Sural'ı kaybettik. Araçta 7 futbolcumuz vardı. Diğerlerinde sıyrıklı bazı yaralar var ama sağlık durumları iyi. Herhangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Sural ise ameliyata alındı. Maalesef ameliyat edildikten bir saat sonra kaybettik. Üzüntü içerisindeyiz." diye konuştu.

"EŞİNE ANLATIRKEN BİLE ZOR ANLAR YAŞADIK"

Türkiye'nin her yerinden kulüp başkanlarının kendilerini arayarak acılarını paylaştığını söyleyen Çavuşoğlu, "Zor durum, ailesi için de bizim için de zor durum. Eşine anlatırken bile zor anlar yaşadık. 2,5 aylık kız çocuğu (Melissa Denisse) var. Yine 4 yaşında bir kızı (Vanessa) var. Zor, ne dersek diyelim anlamı olmuyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Doğrusu ilk kez kamera karşısında ne diyeceğimizi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan sürücülerle ilgili çalışmayı emniyet müdürlüğünün yaptığını anlatan Çavuşoğlu, emniyetten aldığı bilgiye göre şoförlerin ikisinin de olayı hatırlamadığının ve uyuduklarının kendisine söylendiğini ifade etti.

"KONYA MAÇIYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMAMIZ OLACAK"

Yaralanan diğer oyuncuların tedavilerinin sürdüğünü, futbolcuların en kısa sürede evlerine gönderileceğini düşündüğünü anlatan Çavuşoğlu, ligde gelecek hafta Atiker Konyaspor'la yapacakları maçın ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Konya maçıyla ilgili bir çalışmamız olacak. Hakikaten de zor bir süreç içerisindeyiz. Bu kolay bir iş değil. Onunla ilgili çalışmamız olacak. Ayrıca maç pazartesi olduğunda genelde 2 gün izin kullanılıyor. O izinden dolayı da futbolcular serbest bırakıldı. Yoksa kafileyle dönüyorlardı." şeklinde konuştu.

"AİLE İÇİNDEKİ BİR FERDİMİZİ KAYBETTİK"

Oyuncuların psikolojilerinin iyi olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Hem kaza atlattılar hem de futbolcular arkadaşlarını, aile içindeki bir ferdimizi kaybettik. Herkes üzgün. Psikolojileri altüst oldu. Sergen hoca da akşam İstanbul'a gitmişti. İlk uçakla geliyor. Ayrıca yurt dışında olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yurt dışından aradı. İnşallah onun gelmesiyle bir tören yapmayı düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Alanyaspor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, Josef Sural için kulüp tesislerinde saat 18.30'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla tören yapılacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Josef Sural Hasan Çavuşoğlu

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