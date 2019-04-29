Hasan Çavuşoğlu: Ailemizin bir ferdini kaybettik

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcuları Josef Sural'ın geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitirmesine ilişkin, "Maalesef ameliyat edildikten bir saat sonra kaybettik. Üzüntü içerisindeyiz." dedi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Josef Soral'ın trafik kazasında yaşamını yitirmesiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını vurguladı.

Camianın yasta olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Gece 2 sularında Kayseri'den futbolcularımız tarafından kiralanan özel araçla dönerken, şehir girişinde şoförlerin uyumasıyla meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan futbolcumuz Sural'ı kaybettik. Araçta 7 futbolcumuz vardı. Diğerlerinde sıyrıklı bazı yaralar var ama sağlık durumları iyi. Herhangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Sural ise ameliyata alındı. Maalesef ameliyat edildikten bir saat sonra kaybettik. Üzüntü içerisindeyiz." diye konuştu.

"EŞİNE ANLATIRKEN BİLE ZOR ANLAR YAŞADIK"

Türkiye'nin her yerinden kulüp başkanlarının kendilerini arayarak acılarını paylaştığını söyleyen Çavuşoğlu, "Zor durum, ailesi için de bizim için de zor durum. Eşine anlatırken bile zor anlar yaşadık. 2,5 aylık kız çocuğu (Melissa Denisse) var. Yine 4 yaşında bir kızı (Vanessa) var. Zor, ne dersek diyelim anlamı olmuyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Doğrusu ilk kez kamera karşısında ne diyeceğimizi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.