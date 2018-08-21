Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu , geçtiğimiz gece yayınlanan bir televizyon programında Emre Akbaba transferinin bilinmeyenlerini anlattı. Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba'nın Galatasaray'a imza sürecinde, TFF yönetim kurulu üyesi Ali Dürüst'ün de olduğunu itiraf etti.

İşte Çavuşoğlu'nun dikkat çeken açıklamaları:

Ben Emre Akbaba 'yı Fenerbahçe'ye teklif etmedim. Ali Koç Başkan seçildikten 15-20 gün sonra beni aradı. Emre Akbaba için "Salih Uçan + para verelim." dedi. Bu teklifi kabul etmedim.

Emre Akbaba'nın menajeri, eniştesi. 15-20 gün önce kendisi Emre'yi, Fenerbahçe'ye teklif etmiş. Hatta Comolli ile bir araya gelmişler. Comolli daha sonra Cocu'yu da görüşmeye dahil etmiş. Emre'nin Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası bile konuşulmuş.

'EMRE AKBABA GÖRÜŞMESİNDE ALİ DÜRÜST DE VARDI'

Aynı menajeri geçen sezon devre arasında Emre ile yanıma geldi. Başakşehir ile anlaşmak istiyoruz dedi. Hatta Emre de "Başakşehir'de oynamak istiyorum. Müsaade edin." dedi. Bundan sonra Alanya'ya konsantre olamam dedi bana. Sonra Başakşehir ile anlaşamadılar.