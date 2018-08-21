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Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.08.2018 21:03 | Son Güncelleme

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçtiğimiz gece yayınlanan Derin Futbol programında Emre Akbaba transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda dikkat çeken detay ise bugün gündeme oturdu.

Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'nın Galatasaray'la görüşmesinde Ali Dürüst de vardı!

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu , geçtiğimiz gece yayınlanan bir televizyon programında Emre Akbaba transferinin bilinmeyenlerini anlattı. Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba'nın Galatasaray'a imza sürecinde, TFF yönetim kurulu üyesi Ali Dürüst'ün de olduğunu itiraf etti.

İşte Çavuşoğlu'nun dikkat çeken açıklamaları:

Ben Emre Akbaba 'yı Fenerbahçe'ye teklif etmedim. Ali Koç Başkan seçildikten 15-20 gün sonra beni aradı. Emre Akbaba için "Salih Uçan + para verelim." dedi. Bu teklifi kabul etmedim.

Emre Akbaba'nın menajeri, eniştesi. 15-20 gün önce kendisi Emre'yi, Fenerbahçe'ye teklif etmiş. Hatta Comolli ile bir araya gelmişler. Comolli daha sonra Cocu'yu da görüşmeye dahil etmiş. Emre'nin Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası bile konuşulmuş.

'EMRE AKBABA GÖRÜŞMESİNDE ALİ DÜRÜST DE VARDI'

Aynı menajeri geçen sezon devre arasında Emre ile yanıma geldi. Başakşehir ile anlaşmak istiyoruz dedi. Hatta Emre de "Başakşehir'de oynamak istiyorum. Müsaade edin." dedi. Bundan sonra Alanya'ya konsantre olamam dedi bana. Sonra Başakşehir ile anlaşamadılar.

Daha sonra geçtiğimiz haftalarda Abdürrahim Albayrak beni davet etti. Ali Dürüst de vardı. Emre Akbaba konusunu konuştuk. Masaya kağıt kalemler çıktı. 2 milyon 250 bin euro teklifte bulundular. Teklif bana komik geldi, toplantı bitti. Herkes doğruları konuşsun.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ!

Bu açıklamanın ardından Ali Dürüst'e büyük tepki gösteren Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları Twitter'da #Alidürüst istifa tagını Türkiye gündemine getirdi.

Ali Dürüst, uzun yıllar Galatasaray'da yöneticilik yapmış, birçok başarıda pay sahibi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Ali Dürüst Emre Akbaba Hasan Çavuşoğlu Aytemiz Alanyaspor

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