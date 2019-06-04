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Hasan Çavuşoğlu: Lig 20 takımlı olabilir ama zamanlama önemli

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 04.06.2019 17:06 | Son Güncelleme

Hasan Çavuşoğlu, "Hocamızla yeniden anlaşırsak bir yol haritası çizeceğiz. Takımlarda gidip-gelenler mutlaka olur. Onlar da inşallah önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Şu anda 1 yerli 1 yabancı futbolcu transfer etmiş durumdayız. Ciddi bir transfer çalışmamız var" dedi.

Hasan Çavuşoğlu: Lig 20 takımlı olabilir ama zamanlama önemli

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile kısa süre içerisinde görüşme gerçekleştireceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Sergen hocamızla Alanya'da son maçın bitiminden önce görüşmüştük. Ondan sonra Başakşehir maçında hocamız kurstaydı. Şimdi kursu bitti. İnşallah bugün yarın kendisiyle bir görüşmemiz olacak" diye konuştu.

"CİDDİ BİR TRANSFER ÇALIŞMAMIZ VAR"

Şu ana kadar kadrolarına iki takviye yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Hocamızla yeniden anlaşırsak bir yol haritası çizeceğiz. Takımlarda gidip-gelenler mutlaka olur. Onlar da inşallah önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Şu anda 1 yerli 1 yabancı futbolcu transfer etmiş durumdayız. Portekiz'den kaleci aldık. Bir de bizim eski oyuncumuz olan son 3 sezonda da Göztepe'de futbol oynayan Tayfur Bingöl'ü renklerimize bağladık. Ama tabi ki ciddi bir transfer çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde gerekli mevkilere transferleri yapacağız. Kamp zamanına kadar transferlerimizin çoğunu tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"LİG 20 TAKIMLI OLABİLİR AMA KARARIN ZAMANLAMASI ÖNEMLİ"

Geçen sene de 20 takımlı ligin gündeme geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Geçen sene lig bitiminde de bunlar gündeme gelmişti. Ancak böyle bir karar çıkmadı. Bu sene yapsan, geçen senekilere haksızlık olur, geçen sene yapsan, bir önceki senekilere haksızlık olur. Ama böyle bir şey yapılacaksa 20 takıma çıkarılabilir, onda ben bir sakınca görmüyorum. 20 takımlı çok ülke var. Ama onun kararını takımlar küme düştükten sonra değil de bu zamanlarda, lig başlamadan önce yapılırsa sıkıntı olmuyor. Ama böyle olduğu zaman, küme düşen takımlara haksızlık gibi görünüyor. Bunun şu aşamada olumlu görünmediğinin farkındayız. Sezon başlamadan önce böyle bir yapılanmaya gidilirse bu netice verebilir" şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eğer öyle bişey yapılacaksa seneye 1. ligde 2 takım yerine ilk 3 takım direkt çıksın 4. takım playoff oynasın çıksın neden küme düşen takımları kurtarma derdine düşülsün ki ?.
adamın ağabeyi dışişleri bakanı kendiside spordan çok iyi anlıyor bence hemen spor bakani yapılmalı
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