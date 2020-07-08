Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut açıklaması: Teklif almadığını söyledi

Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile ismi anılan Erol Bulut hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Erol Bulut'a teklifimizi daha önce yaptık ama anlaşma yok. Erol Hoca da başka takımdan teklif almadığını söyledi. Bunlar oturulur konuşulur, hayırlısıyla lig bitsin, gitmek isteyenler gider, kalmak isteyenler kalır" dedi.

Galatasaray'ı mağlup ettikleri için mutlu olduğunu da vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin en çok şampiyonluğu olan takımı ile oynadık. Türkiye'nin en çok şampiyonluğunu elde etmiş takımını yenmek kolay değildi." ifadelerini kullandı.

