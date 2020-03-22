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Hasan Çavuşoğlu: Play-off sistemine sıcak bakmıyorum

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 22.03.2020 15:50 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi.

Hasan Çavuşoğlu: Play-off sistemine sıcak bakmıyorum

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'a katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınına değinen Hasan Çavuşoğlu, "Devletimiz gerekeni yapıyor. Futbolcularımız evlerinde. Hepsinin durumuyla ilgili bilgimiz var. Evde kalmakta fayda var. Ben de evde kalıyorum, arada bahçeye çıkıyorum. Millet olarak evde kalmalıyız. İnşallah en kısa zamanda koronanın da üstesinden geleceğiz" dedi.

Futbolcularla konuştuklarını söyleyen idareci, "Futbolcularımıza Türkiye'den ayrılmamalarının gerektiğini anlattık. Herhangi bir serzeniş ya da tepki olmadı. Hocamız da futbolcularla konuşacak ve idman kararı alacak. Birlik, beraberlik içerisinde hareket ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Play-off iddiaları sorulurken, "Play-off sistemine sıcak bakmıyorum. Sadece ihtimaller arasında konuşuldu ama böyle bir şey yok. Play-off sistemine olumlu yaklaşmıyorum" açıklamasını yaptı.


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Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Hasan Çavuşoğlu

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