Hasan Çavuşoğlu: Sergen Yalçın'a Beşiktaş ihtimalini sorduk

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörleri Sergen Yalçın ile henüz gelecek sezon için görüşmediklerini söyledi. Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 1-0 kazandığı Fenerbahçe maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının 90 dakika boyunca müthiş bir oyun ortaya koyduğunu ifade etti.

"FENERBAHÇE MAÇI 5-0 BİTEBİLİRDİ"

Teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın 90 dakikada çıkaracağı oyuncu olmadığı için değişiklik dahi yapmadığını, ancak uzatmalarda değişikliğe gittiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Maç 1-0 bitti ama 5-0 da bitebilirdi. Müthiş pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik. Fenerbahçe'nin de bir net pozisyonu vardı ama bizim 7-8 tane pozisyonumuz vardı. Teknik direktörümüzü ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Takımımız, 90 dakika müthiş bir oyun ortaya koydu. Pozisyonların ve atakların çok olduğu bir maçtı. İzleyiciler de keyif almıştır."

"SERGEN HOCAYA BEŞİKTAŞ'I SORDUK..."