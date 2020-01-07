Hasan Hüseyin Acar: Bu takım ligde kalacaktır

Ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, kamp çalışmaları ve 2'nci yarıdaki hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"BİZE YAKIŞMAYAN VE HOŞ OLMAYAN BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEDİK"

Ligin ilk yarısında aldıkları sonuçların kendilerine yakışmadığının altını çizen Acar, "İstediklerimizi yapamadık. Çok transfer oldu, bir türlü dikiş tutturamadık, uyum sağlayamadık. Bize yakışmayan ve hoş olmayan bir görüntü sergiledik ilk yarıda. İnşallah 2'nci yarı bunu tam tersine döndürüp ligde kalmayı ümit ediyoruz. Hepimiz inanmış durumdayız. Genç arkadaşlarımız var. Onlara A takımda nasıl olmaları gerektiğini anlatıyoruz, ağabeylik yapıyoruz. İnşallah ilk yarıda yaptığımız hataların farkına varıp 2'nci yarıyı daha iyi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"GİTMEK İSTEYEN GİDER, BİZ BURADAYIZ"

Takımda herkesin ligde kalacaklarına inandığını vurgulayan 25 yaşındaki oyuncu, "Çok oyuncu gitti ama gelecek arkadaşlar da var inşallah. Kaliteli ve güzel transferler olduktan sonra bu takım ligde kalacaktır. Gidebilirler, biz buradayız ve takım arkadaşlarımızla birlikte inanmış durumdayız. İnanmış arkadaşlar olduğu sürece hiçbir sıkıntımız yok" açıklamasında bulundu.