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  4. Hasan Hüseyin Acar: Bu takım ligde kalacaktır

Hasan Hüseyin Acar: Bu takım ligde kalacaktır

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 07.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, takımdan ayrılan oyuncuların fazlalığıyla ilgili olarak, "Kaliteli ve güzel transferler olduktan sonra bu takım ligde kalacaktır. Gidebilirler, biz buradayız ve takım arkadaşlarımızla birlikte inanmış durumdayız. İnanmış arkadaşlar olduğu sürece hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

Hasan Hüseyin Acar: Bu takım ligde kalacaktır

Ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar, kamp çalışmaları ve 2'nci yarıdaki hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"BİZE YAKIŞMAYAN VE HOŞ OLMAYAN BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEDİK"

Ligin ilk yarısında aldıkları sonuçların kendilerine yakışmadığının altını çizen Acar, "İstediklerimizi yapamadık. Çok transfer oldu, bir türlü dikiş tutturamadık, uyum sağlayamadık. Bize yakışmayan ve hoş olmayan bir görüntü sergiledik ilk yarıda. İnşallah 2'nci yarı bunu tam tersine döndürüp ligde kalmayı ümit ediyoruz. Hepimiz inanmış durumdayız. Genç arkadaşlarımız var. Onlara A takımda nasıl olmaları gerektiğini anlatıyoruz, ağabeylik yapıyoruz. İnşallah ilk yarıda yaptığımız hataların farkına varıp 2'nci yarıyı daha iyi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"GİTMEK İSTEYEN GİDER, BİZ BURADAYIZ"

Takımda herkesin ligde kalacaklarına inandığını vurgulayan 25 yaşındaki oyuncu, "Çok oyuncu gitti ama gelecek arkadaşlar da var inşallah. Kaliteli ve güzel transferler olduktan sonra bu takım ligde kalacaktır. Gidebilirler, biz buradayız ve takım arkadaşlarımızla birlikte inanmış durumdayız. İnanmış arkadaşlar olduğu sürece hiçbir sıkıntımız yok" açıklamasında bulundu.

"TRANSFER TEKLİFLERİ OLDU AMA BEN GİTMEK İSTEMİYORUM"

Şu aşamada İstikbal Mobilya Kayserispor'dan ayrılmayı düşünmediğini açıklayan tecrübeli oyuncu, "Öncelikle Kayserispor ile küme düşmek istemiyoruz, Kayserispor'u seviyorum. Herkesle aramız iyi. Transfer teklifleri oldu ama ben gitmek istemiyorum. Şu anda Kayserispor ile yapmam gereken çok şey var. Öncelikle burada takım kaptanlığı yaptıktan sonra transfer olabilir ancak. Şu an için öyle bir düşüncem yok" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMI HERKES İSTER"

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağına inandığını söyleyen Hasan Hüseyin Acar, "Milli takımı herkes ister, inşallah günün birinde Şenol Hoca bizi de takdir ederse ben de gitmek isterim. A Milli Takımımıza gitsem de gitmesem de can-ı gönülden başarılar diliyorum. En iyi şekilde bitireceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

(DHA)

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