SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Hasan Hüseyin Acar'dan Kayserispor'a veda mesajı

Hasan Hüseyin Acar'dan Kayserispor'a veda mesajı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 18.12.2020 14:25 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar, başarı dilekleriyle veda mesajı yayınlandı.

Hasan Hüseyin Acar'dan Kayserispor'a veda mesajı

Samet Aybaba'nın gelmesinden sonra takım kaptanlığı elinden alınan ve Antalyaspor maçı öncesinde yapılan görüşme ile sözleşmesi feshedilen Hasan Hüseyin Acar, takım arkadaşlarına ve başkan Berna Gözbaşı'na teşekkür etti.

3 sezon önce transfer edilen Hasan Hüseyin Acar, 7 Türkiye Kupası, 48 Süper Lig maçında sarı kırmızılı formayı giydi. 4 bin 145 dakika oyunda kalan Hasan Hüseyin Acar 7 gol attı.

Orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı veda mesajında, "İki buçuk yıldır formasını gururla giydiğim Kayserispor ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulüp çalışanlarına, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ediyor, kalan maçlarda başarılar diliyorum. Ayrıca yaşanan tüm zorluklar karşısında her zaman yanımızda olup, desteğini gösteren başkanımız Berna Gözbaşı’na ve temsilcim Cenk Melih Yazıcı’ya çok teşekkür ederim" dedi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldıKayserispor’da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı
Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı
Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı
Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı
Başakşehir, gol oldu yağdı!
Başakşehir, gol oldu yağdı!
Süper Lig devlerinin Salih Uçan kapışması
Süper Lig devlerinin Salih Uçan kapışması
F.Bahçe Beko transferi resmen açıkladı
F.Bahçe Beko transferi resmen açıkladı
FIFA, yılın en iyisini açıkladı
FIFA, yılın en iyisini açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Banyoda çıplak poz verdi
Banyoda çıplak poz verdi
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Anlaşma tamam, imzalar atıldı!
Anlaşma tamam, imzalar atıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Hüseyin Acar'dan Kayserispor'a veda mesajı
Kayserispor'a veda mesajı
Samet Aybaba'nın 3 puan inancı
Samet Aybaba'nın 3 puan inancı
Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı
Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı
ÖZET | Kayserispor 0-0 Trabzonspor
Trabzonspor, Kayseri'de de 1 puana razı oldu!
Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kayserispor'da korona şoku!
Kayserispor'da Campanharo 3 hafta yok
Kayserispor'da yıldız isim 3 hafta yok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.