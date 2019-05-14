Ve kural hatası için resmi açıklama geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti ile sona eren karşılaşma sonrasında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Serkan Çınar'ın doğru kararlar vermediğini dile getirmişti.
Başkan Kartal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açaklama ile Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuru yaptıklanı kaydetti.
Hasan Kartal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kural hatasından dolayı Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının yenilenmesi ile ilgili başvurumuzu TFF'ye yaptık."
Şenol Güneş'ten maç sonu itiraf!
Yarı finale çıkan takımlar belli oldu
Quaresma müthiş golü anlattı
Terim'den Emre Akbaba'ya ziyaret
Comolli sürprizi! Tribünde görüldü
G.Saray'dan flaş başvuru! Tarihi hazırlık başladı
F.Bahçe'den pankart açıklaması
Şampiyon hoca görevi bıraktı
Paxiao rekora ortak oldu
Trabzon kalesinden yıkıldı
Ümit Özat lige "Ramazan ayarı" istedi
Cengiz, Juve'nin fişini çekti
İşte Ronaldo'nun yeni forması!
Şampiyon son hafta belli olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum