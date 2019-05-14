SPOR

Ve kural hatası için resmi açıklama geldi!

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 14.05.2019 10:01 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçındaki kural hatası iddiası, gündeme bomba gibi düşmüştü. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal yaptığı açıklamada, "Kural hatasından dolayı Rizespor - Galatasaray maçının yenilenmesiyle ilgili başvurumuzu TFF'ye yaptık" ifadelerini kullandı.

Ve kural hatası için resmi açıklama geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti ile sona eren karşılaşma sonrasında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Serkan Çınar'ın doğru kararlar vermediğini dile getirmişti.

Başkan Kartal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açaklama ile Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuru yaptıklanı kaydetti.

Hasan Kartal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kural hatasından dolayı Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının yenilenmesi ile ilgili başvurumuzu TFF'ye yaptık."

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Çaykur Rizespor Hasan Kartal

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