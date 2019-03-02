SPOR

Hasan Kartal: Her şeyin adil olmasını istiyoruz

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 02.03.2019 22:40 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, hakem kararlarının sonucu etkilediğini ileri sürdü.

Hasan Kartal: Her şeyin adil olmasını istiyoruz

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "Güzel ve heyecanlı bir maç izledik. Goller de iyiydi ama bazı sıkıntılı şeyler de yaşanmasa daha iyi olurdu. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bu büyük camianın başarılı olmasını isteriz. Her şeyin adil olmasını da isteriz. Biz Fenerbahçe'yi severiz, Fenerbahçe yönetimini de severiz. Onlarla diyaloğumuz çok iyi. Bugünkü ufak tefek sıkıntılı olaylar olmasa daha iyi olurdu" diye konuştu.

Hakem kararlarının her zaman konuşulduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Neticede futboldur, biri yenecek, biri yenilecek veya berabere kalınacak. Tabii bu hakem kararları da hep konuşulan şeyler. Merkez Hakem Kurulu yeni değişti. 'Daha iyi olacak' düşüncesi biz kulüp başkanlarında hasıl olmuşken, kafamızda soru işaretlerinin kalması Türk futbolu için iyi değil. 11 kişiyle oynasaydık buradan mutlaka galip ayrılırdık ama 10 kişiyle de gayet iyi oynadık."

"LİGE HEYECAN VEREN ALT SIRALAR"
Hasan Kartal, ligin alt sıralarındaki mücadelenin, şampiyonluk yarışından daha heyecanlı geçtiğini belirtti. Hakemlerin kasıtlı olarak hata yaptıklarını düşünmediklerini dile getiren Kartal, "Hakem hataları yüzünden bir takımın yenilmesi çok kötü bir şey. Çünkü mücadele veriyorsun, hele altta büyük mücadele veren takımlar var. Bu takımlar artık en ufak bir sıkıntıyı kaldıracak durumda değil. Altta görüyorsunuz öyle bir mücadele var ki kıran kırana gidiyor. Yukarıda bu fazla yok. Lige heyecan veren alt sıralar, yukarısı değil" değerlendirmesinde bulundu.

"AATIF SAKATTI"
Aatif Chahechouhe'nun sakatlığından dolayı oynatılamadığını aktaran Hasan Kartal, Fenerbahçe maçında sergiledikleri iyi futboldan dolayı kendilerini galip saydıklarını da kaydetti. Hasan Kartal, Çaykur Rizespor'un ligde kalıp kalamayacağına ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe'den üstündük. Bunda hiç sıkıntımız yok. Skor bu şekilde ama ileri aşamada çok daha iyi gideceğimizden ve başarılı olacağımızdan son derece eminiz. Çaykur Rizespor'da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İkinci yarıda takımın performansını, mücadelesini görüyorsunuz. Biz takım olarak çok iyi bir bütünleşme içindeyiz. Yönetimle, takımla, şehirle gayet iyiyiz. Yani bu organizasyonun başarılı olmaması mümkün değil. Bugün 10 kişiyle oynadığımız futbolu insanlar gördü. Biz 10 kişiyle bunu yapabiliyorsak, demek ki çok şey daha yapacağız. Biz de sıkıntı olmaz."

PARTNER Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni! Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
''Hakem bu statlardan etkileniyor''''Hakem bu statlardan etkileniyor''
Okan Buruk son 4 maçta F.Bahçe'ye kaybetmediOkan Buruk son 4 maçta F.Bahçe'ye kaybetmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Kartal Çaykur Rizespor

En Çok Okunan Haberler

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Kartal son nefeste!

Kartal son nefeste!

Fenerbahçe öldü öldü dirildi

Fenerbahçe öldü öldü dirildi

Kayserispor-Beşiktaş maçında şok sakatlık!

Kayserispor-Beşiktaş maçında şok sakatlık!

Yıldız isim Başakşehir'e karşı yok!

Yıldız isim Başakşehir'e karşı yok!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Chahechouhe şoku! F.Bahçe öncesi...

Chahechouhe şoku! F.Bahçe öncesi...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Okan Buruk'un Milli Takım hayali

Okan Buruk'un Milli Takım hayali

Muslera'nın yerine o geliyor!

Muslera'nın yerine o geliyor!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Kartal: Her şeyin adil olmasını istiyoruz

''Her şeyin adil olmasını istiyoruz''

Okan Buruk'tan Halil Umut Meler'e tepki: Bu statlardan etkileniyor

''Hakem bu statlardan etkileniyor''

Okan Buruk'un takımları son 4 maçta Fenerbahçe'ye kaybetmedi

Okan Buruk son 4 maçta F.Bahçe'ye kaybetmedi

Okan Buruk: Aatif Chahechouhe'nun Fenerbahçe maçında oynayabileceğini düşünüyoruz

Rizespor'a Chahechouhe müjdesi

Okan Buruk: Herkes kendi şehrinin takımını tutsun

Okan Buruk öğrencilerle bir arada

Dario Melnjak: Fenerbahçe maçı bizim için ilginç olacak

'F.Bahçe maçı ilginç olacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.