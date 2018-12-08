Hasan Kartal: Kimin ayağına basarsan neticede o bağırıyor, Galatasaray'ın işine gelmemiş olabilir

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Güçlü bir rakip ile oynamamıza rağmen 2-2 ile 3-2 bitebilirdi. Şans faktörü bizden yana değildi. Bir şeyi merak ediyorum. Bu seyircinin gücü futbola yansıması mı gerekir, yansımaması mı gerekir. Bence yansımaması gerekir. Saha oynayan oyuncuların üstünlüğü yansıması gerekir. Neden seyirci baskısı altında hakemlerimiz etkileniyor. Bilmiyorum hakem golde ne vardı ne gördü. Neticede taşradan gelen takımlarında bence biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların hakkının da savunulmasını düşünüyorum. Seyirci altında kalmanın da yanlış olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIĞIMIZI DA ZANNETMİYORUM"

Kulüpler Birliği tarafından yayınlanan metnin sorulması üzerine Kartal, “O deklerasyonda imzam vardı. Göksel Bey ile beraber tartıştıktan sonra o neticeye katıldım. Ama bilmiyorum yanlış veya doğru tartışılıyor. Bizim görüşümüz öyleydi. Öyle beyan verdik. Yanlış bir şey yaptığımızı da zannetmiyorum herhalde” diye cevap verdi.