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Hasan Kartal: Kimin ayağına basarsan neticede o bağırıyor, Galatasaray'ın işine gelmemiş olabilir

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 08.12.2018 22:10 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray’ın Kulüpler Birliği toplantısında katılmamasıyla ilgili olarak, “Kimin ayağına basarsan neticede o bağırıyor. Buna diyecek bir şey yok. Galatasaray’ın işine gelmediği için bu şekilde yapmış olabilir” dedi.

Hasan Kartal: Kimin ayağına basarsan neticede o bağırıyor, Galatasaray'ın işine gelmemiş olabilir

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Güçlü bir rakip ile oynamamıza rağmen 2-2 ile 3-2 bitebilirdi. Şans faktörü bizden yana değildi. Bir şeyi merak ediyorum. Bu seyircinin gücü futbola yansıması mı gerekir, yansımaması mı gerekir. Bence yansımaması gerekir. Saha oynayan oyuncuların üstünlüğü yansıması gerekir. Neden seyirci baskısı altında hakemlerimiz etkileniyor. Bilmiyorum hakem golde ne vardı ne gördü. Neticede taşradan gelen takımlarında bence biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların hakkının da savunulmasını düşünüyorum. Seyirci altında kalmanın da yanlış olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIĞIMIZI DA ZANNETMİYORUM"
Kulüpler Birliği tarafından yayınlanan metnin sorulması üzerine Kartal, “O deklerasyonda imzam vardı. Göksel Bey ile beraber tartıştıktan sonra o neticeye katıldım. Ama bilmiyorum yanlış veya doğru tartışılıyor. Bizim görüşümüz öyleydi. Öyle beyan verdik. Yanlış bir şey yaptığımızı da zannetmiyorum herhalde” diye cevap verdi.

“VAR', VAR DA HERKESE VAR YOK"
“VAR var da herkese VAR yok” diyen Başkan Kartal, “Herkese düzgün bir şekilde VAR olsa. En azından doğruyu yakalıyoruz burada ama VAR’ın herkese var olduğunu düşünmüyorum. Rizespor maçlarında VAR’dan bize doğru dürüst bir şey çıkmadı. VAR’ın faydalı olduğu düşüncesindeyim. Bence VAR uygun, iyidir” şeklinde konuştu.

“KİMİN AYAĞINA BASARSAN, NETİCEDE O BAĞIRIYOR"
Galatasaray’ın Kulüpler Birliği toplantısında katılmamasının sorulması üzerine Hasan Kartal, “Kimin ayağına basarsan neticede o bağırıyor. Buna diyecek bir şey yok. Galatasaray’ın işine gelmediği için bu şekilde yapmış olabilir” dedi.

“3-4 TANE OYUNCU ALMAMIZ GEREKİYOR"
Takımdaki eksiklikleri Teknik Direktör Okan Buruk ile belirlediklerini söyleyen Kartal, “Devre arasında 3-4 tane oyuncu almamız gerekiyor. Hocamız çok kaliteli. Ekip olarak uyum içerisindeyiz. Biz bu sezon iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Göksel dedigin zaat tv de çıkıp hakemlere saydırırken başakşehir resmi sitesinde hakemleri tehtit ederken neredeydiniz rize başkanı olay gs degil olay etik olmak fikret orman 1,5 ayönce hakemlere sayarken mhk yi istifaya davet ederken neredeydiniz galatasaraya oluncamı bildiri normal oluyor gecen sene aziz yıldırım bagırırken falan niye yapmadınız bırakın bu işleri eyyamı adam gibi iş yapın paralar nerde fiko falan boş bunlar boş
soyadına yakışır adamsın sadıç.
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