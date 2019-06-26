Hasan Kartal: Muriç'in transferinde para ve futbolcu takasını konuşabiliriz

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde takımı riske atmamak için kiralık oyunculara yöneldiklerini, önemli bir başarı yakaladıklarını ancak oyuncuların başarılı olmalarının ardından alıcılarının arttığını belirtti. Geçen sezon transferde yakaladıkları başarıyı bu sezon da yakalamak için dikkatli çalıştıklarını ifade eden Kartal, mutlak surette parlamamış oyuncuları alarak futbola kazandırmak istediklerini kaydetti.

TRANSFERDE BÜTÇE 10 MİLYON EURO

Görüştükleri oyuncular olduğunun altını çizen Kartal, "Bu hafta ve gelecek hafta isimler ortaya çıkmaya başlayacak. Birkaç görüşmeyi gerçekleştirdik. Sona yaklaşmaya başladık. Planladığımız süre içerisinde bu işi çözeceğiz. Kimse endişe etmesin" diye konuştu.

Kulübün geleceğini yok etmeden transferi gerçekleştireceklerini aktaran Kartal, "10 milyon avronun üzerinde bir bütçemiz var. Takımı buna göre kurmalıyız. Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden yayıncı kuruluştan gelen gelirde bir azalma olabilir. TFF ile yayıncı kuruluş arasında önceden gelen 80 milyon liralık bir sorun var. Problem büyürse kulüplerin 4 milyon avro gelirinde azalma olacak. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Kulüplerin en büyük sorunu ekonomi. Düştükten sonra kalkması zor. Başarı ve ekonomik sorunlara dikkat ediyoruz. Belirlediğimiz 8-10 oyuncu var. Bu konu teknik. Hocamızın belirlediği yerlere oyuncu alacağız" ifadelerini kullandı.