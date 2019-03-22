Hasan Kartal: Okan hocaya şu anda bir teklif yok

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sezonun ikinci yarısında iyi bir grafik sergilediklerini belirten Hasan Kartal, "Okan hoca ile birlikte bu başarıyı Rizespor da yakaladı. Netice itibariyle Okan hocamızı seviyoruz, beraberliğimiz devam ediyor. İnşallah seneye de devam ederiz diye düşünüyorum. Okan hocanın fikrini henüz almadık. Yakın zamanda da kendisiyle görüşüp, konuşacağız. İnşallah devam ederiz. Şu anda kendisine gelen bir teklif olduğunu düşünmüyorum. Bizim bildiğimiz kadarıyla ya da kendisinin bize aktardığı bir teklif yok" diye konuştu.

"İLK YARIDAKİ SIKINTILARIMIZDAN KURTULDUK"

Çaykur Rizespor'un ikinci yarı itibariyle iyi bir performans gösterdiğini söyleyen Hasan Kartal, "Takım çok iyi. Daha da iyi olacak. Elimizden geleni yapıyoruz. İlk yarıdaki sıkıntılarımızdan kurtulduk ancak bu tamamen rahat bir konuma geldik diyemeyiz. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Kalan 8 maçta da başarılı bir şekilde devam etmek istiyoruz. İnşallah seneye daha da iyi bir Rizespor izleyeceğiz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.