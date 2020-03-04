Hasan Kartal: Ünal hoca şehirle bütünleşti

Süper Lig'de bir maçı eksik 24 puanla 14. sırada bulunan Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, Ünal Karaman'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle şehirde yeniden bütünleşme görüntüsü ortaya çıktığını söyledi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın iyi bir çalışma temposu olduğunu ancak her şeyin istedikleri gibi gelişmediğini belirtti.

İsmail Kartal'ın kulübe büyük değer kattığı ve gerçek bir Rizeli gibi davrandığının altını çizen Kartal, "İsmail hocamız ile hiç kırılmadan dökmeden ayrıldık. Tazminat, hiçbir şey konuşmadık. Öyle bir maddesi yoktu. Kendisi Trabzonspor maçını kazansa da bırakmak istiyordu ama biz kendisini bırakmayacaktık. Hoca değişiklikleri kolay değil. Bizim de İsmail hocanın da şansı yaver gitmedi" dedi.

Kartal, takım üzerindeki futbol şanssızlığını Ünal Karaman ile yenmek istediklerini dile getirerek, "Şimdi Ünal Karaman ile yeni bir dönem başladı. Hedefimiz her maçı kazanmak. Yukarılara doğru tırmanmak. Bundan sonra çok daha güzel olacak" diye konuştu.