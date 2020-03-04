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Hasan Kartal: Ünal hoca şehirle bütünleşti

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 04.03.2020 11:40 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Hedefimiz her maçı kazanmak. Yukarılara doğru tırmanmak. Bundan sonra çok daha güzel olacak" dedi.

Hasan Kartal: Ünal hoca şehirle bütünleşti

Süper Lig'de bir maçı eksik 24 puanla 14. sırada bulunan Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, Ünal Karaman'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle şehirde yeniden bütünleşme görüntüsü ortaya çıktığını söyledi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın iyi bir çalışma temposu olduğunu ancak her şeyin istedikleri gibi gelişmediğini belirtti.

İsmail Kartal'ın kulübe büyük değer kattığı ve gerçek bir Rizeli gibi davrandığının altını çizen Kartal, "İsmail hocamız ile hiç kırılmadan dökmeden ayrıldık. Tazminat, hiçbir şey konuşmadık. Öyle bir maddesi yoktu. Kendisi Trabzonspor maçını kazansa da bırakmak istiyordu ama biz kendisini bırakmayacaktık. Hoca değişiklikleri kolay değil. Bizim de İsmail hocanın da şansı yaver gitmedi" dedi.

Kartal, takım üzerindeki futbol şanssızlığını Ünal Karaman ile yenmek istediklerini dile getirerek, "Şimdi Ünal Karaman ile yeni bir dönem başladı. Hedefimiz her maçı kazanmak. Yukarılara doğru tırmanmak. Bundan sonra çok daha güzel olacak" diye konuştu.

HAFTA SONU AYTEMİZ ALANYASPOR İLE KARŞILAŞACAKLARINI ANIMSATAN KARTAL, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Ligin ilk yarısında 5-2 kaybettiğimiz mücadelede takımımız adeta sahada yoktu. Benzer bir durumu ilk yarıda Başakşehir maçında ve son oynadığımız Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında gördük. Takım bazı maçlarda sahada kayboluyor. Kendi oyun düzeninin dışına çıkıyor. İnşallah sahada kaybolan takım görüntüsünü Ünal hocamız bertaraf ederse Alanyaspor maçından puan alacağımıza inanıyorum."

Ünal Karaman'ın göreve gelmesinin her kesimi mutlu ettiği vurgulayan Kartal, "Hocamız ile görüşmeden önce sosyal medyadan taraftarlardan olumlu tepkiler oldu. Yönetim kurulunun istediği ilk isimdi. Her şey örtüştü. Ünal hocanın başarılı olacağından son derece eminim. Ünal, başarılı bir hocamız. Burada inşallah daha da başarılı olur" değerlendirmesinde bulundu.

Kartal, Ünal Karaman'ın geçmişte de Rize ile bağı olduğunu kaydederek, "Ünal hoca şehirle bütünleşti. İnşallah bu bütünlük devam eder" ifadesini kullandı.

"TARAFTARIN TAKIMINA SAHİP ÇIKMASI LAZIM"

Kartal, taraftarın takımların en önemli gücü olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarın takımına sahip çıkması lazım. Bizlerin birlik ve bütünlük içerisinde olmamız lazım. Sanırım yeni dönemle bunu yakaladık. Şehrin üst aklı, bürokratlar, yöneticiler, taraftarlarımız bir bütün olarak devam edersek bu sene orta sıralarda ligi bitirir ama gelecek senenin temellerini atarız. Gelecek senenin planlarını geçiş döneminde yaparak daha iyi düşünürüz. Ünal hocamız ile seneye çok daha iyi yerlerde oluruz. Bir yerlerde başkanlık, hocalık yapıyorsanız hedefiniz mutlaka başarıya oynamaktır. Biz de başarıyı hedefliyoruz, inşallah önümüzdeki dönem yakalarız."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Kartal Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig

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