Hasan Kartal: Vedat Muriç'e Toulouse'tan teklif geldi

Çaykur Rizespor’da başkan Hasan Kartal, TRT Spor'da yayınlanan 'Transfer Günlüğü' programına konuştu. Transfer gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Kartal, Muriç için tek teklifin Toulouse’dan geldiğini söyledi.

Kartal takımdaki transfer gelişmeleri hakkında şöyle konuştu:

“Okan Buruk ile görüşmedik ama birkaç güne belli olacak. Vedat Muriç için resmi teklif yok. Sadece Fransa’nın Toulouse takımından teklif geldi. Biz Vedat’ın kalmasını da isteriz. O da birkaç gün içinde belli olur. Vedat’tan da bize ayrılmak istediğine yönelik bir haber gelmedi. Meljnak için de bir teklif gelmedi.”

