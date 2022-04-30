MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasan Mezarcı'dan yeni açıklama! "Dini ahkamı iptal ettim, ölçüyü kaçırmayın"

Hasan Mezarcı'dan yeni açıklama! "Dini ahkamı iptal ettim, ölçüyü kaçırmayın"

30.04.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesih olduğunu iddia eden, Eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, alkollü içeceklere ilişkin bir paylaşım yaptı. Mezarcı, alkollü içkileri haram kılan dini ahkâmı iptal ettiğini söyledi.

Hasan Mezarcı'dan yeni açıklama! "Dini ahkamı iptal ettim, ölçüyü kaçırmayın"

Yeniden Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, 2000’lerin başında kendisini “Mesih” olarak ilan etmişti.

Bir süredir dini kurallarla ilgili paylaşımlar yapan ve yasakları kaldırdığını söyleyen Mezarcı bu kez de alkolü haram olmaktan çıkardığını söyledi.

362240_567x490

Hasan Mezarcı, “Bazıları ısrarla alkollü içkileri soruyor! Alkollü içkileri haram kılan dîni ahkâmı iptal ettiğimi, dînî açıdan sakıncası olmadığını açıklamıştım! Alkollü içkilerin bağımlılık yaptığını, sağlığa zarar vediğini, aklı giderdiğini biliyorsunuz! Kararı siz verin, ölçüyü kaçırmayın!” ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakan Peker 'İbret olsun' diyerek paylaştı! Saplantılı hayrana şok cezaHakan Peker 'İbret olsun' diyerek paylaştı! Saplantılı hayrana şok ceza
'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali
MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia! MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!
Anahtar Kelimeler:
Hasan Mezarcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!

Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!

Türkiye, kanıtları sunmuştu! Skandalların başrolü, istifa etti

Türkiye, kanıtları sunmuştu! Skandalların başrolü, istifa etti

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Akaryakıt fiyatlarına bayram öncesi zam!

Akaryakıt fiyatlarına bayram öncesi zam!

Çabuk unuttu! El ele yakalandı

Çabuk unuttu! El ele yakalandı

İlginizi Çekebilir

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Her satırı korkunç! Solunum cihazıyla uyuşturucu içti

Her satırı korkunç! Solunum cihazıyla uyuşturucu içti

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.