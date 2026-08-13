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Murat Yıldırım 2. kez baba oluyor! Iman Elbani, 9 aylık hamile

Güller ve Günahlar'ın yıldızı Murat Yıldırım 2. kez baba olacağını duyurdu. Eşi Iman Elbani'nin hamileliğini sır gibi saklayan Yıldırım bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Murat Yıldırım 2. kez baba oluyor! Iman Elbani, 9 aylık hamile

'Büyük Yalan', 'Fırtına', 'Asi', 'Aşk ve Ceza', 'Suskunlar', 'Aziz', 'Teşkilat', 'Güller ve Günahlar' gibi yapımlarla tanınan Murat Yıldırım özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor.

Güller ve Günahlar'ın Serhat'ı Murat Yıldırım, 2016 yılında Iman Albani ile dünyaevine girmişti.

Murat Yıldırım 2. kez baba oluyor! Iman Elbani, 9 aylık hamile 1

2022 yılının ekim ayında kızları Miray'ı kucaklarına alan ünlü çift 2. kez anne - baba oluyor. Ünlü çift bu haberi sosyal medyada yaptıkları paylaşımla duyurdu.

Murat Yıldırım 2. kez baba oluyor! Iman Elbani, 9 aylık hamile 2

9 aylık hamile olan Iman Elbani, bu haberi sır gibi sakladı.

Murat Yıldırım 2. kez baba oluyor! Iman Elbani, 9 aylık hamile 3

Çiftin ikinci bebeklerine önümüzdeki günlerde kavuşması beklenirken bebeğin cinsiyeti ve ismi ise şimdiden hayranları tarafından büyük bir merak konusu oldu.

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Murat Yıldırım
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