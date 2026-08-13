Murat Yıldırım 2. kez baba oluyor! Iman Elbani, 9 aylık hamile

'Büyük Yalan', 'Fırtına', 'Asi', 'Aşk ve Ceza', 'Suskunlar', 'Aziz', 'Teşkilat', 'Güller ve Günahlar' gibi yapımlarla tanınan Murat Yıldırım özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor.

Güller ve Günahlar'ın Serhat'ı Murat Yıldırım, 2016 yılında Iman Albani ile dünyaevine girmişti.

2022 yılının ekim ayında kızları Miray'ı kucaklarına alan ünlü çift 2. kez anne - baba oluyor. Ünlü çift bu haberi sosyal medyada yaptıkları paylaşımla duyurdu.

9 aylık hamile olan Iman Elbani, bu haberi sır gibi sakladı.

Çiftin ikinci bebeklerine önümüzdeki günlerde kavuşması beklenirken bebeğin cinsiyeti ve ismi ise şimdiden hayranları tarafından büyük bir merak konusu oldu.