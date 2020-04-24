Hasan Özdemir: Fenerbahçe'nin ilacı Aykut Kocaman'dır!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve eski altyapı antrenörü Rambo lakaplı Hasan Kemal Özdemir Ajansspor instagram yayınına katıldı. Rambo Hasan altyapı sistemi ve Fenerbahçe ile ilgili tespitlerini anlattı. STOPER OLARAK SANTRAFOR GİBİ GOLCÜ ÖZELLİĞİNİZ HAKKINDA NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ? "Futbola santrfor olarak başladım. İstanbul bölgesel ligi gol krallığım bile var. 19 tane gol atmıştım. Fenerbahçe'de fazla gol atamadım ama Sakaryaspor'da 60'ın üzerinde gol attım." GEÇMİŞTE SAKARYASPOR'UN KADROSU TÜRK FUTBOLUNA NASIL DAMGA VURDU? "Sakaryaspor o dönem çok yetenekli oyunculardan kuruluydu. Hem genç hem yetenekli büyüklerle küçükleri iyi karıştırdılar. O kadro o sene Türkiye kupasını kazandı. Çok kaliteli takımları vardı. Oğuz, Aykut, Engin, Neşet gibi isimler bulunuyordu. Ben Sakaryaspor'a gittiğimde çok genç bir takım vardı. Onlar Türk futboluna damga vurdular Oğuzlar, Aykutlar, Enginler, Turanlar sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de zaten 1989'da 103 golle şampiyon olduğu sene gelmişlerdi." "Altyapıda bayağı eksiklerimiz var. Büyük kulüplerde altyapıda çalıştığım halde bunları söylüyorsam diğer kulüplerde daha zor. Hem maddiyat hem sahalar hem malzemeler hepsi bu süreçte eskik, önem verilmiyor altyapıya. Herkes başarıyı bekliyor. üst yapı hocaları başarıyı bekliyor. Fenerbahçe'de altyapıdan çıkan oyuncuların oynamaması devamlı başarı bekleniyor olması ve sürekli şampiyonluğu oynanması etkendir. Çocuklarımızın hepsi yetenekli en kötü şartlarda yedek kulübesinde olurlar. Oynayacak kapasitede ve oyuna sonradan girebilecek gençlerimiz vardı. Koronavirüs salgınından sonra artık herkes altyapıya yönelecek. O kadar yüksek paraların verilmesi mümkün değil."

"ALTYAPIDAN HANGİ OYUNCULARU ÇIKARDINIZ" "İlk olarak Merih Demiral'ı çıkarttım altyapıdan. Merih ufaklığından beri bu döneme gelmeyi hak ediyordu. Merih'in Fenerbahçe A takımında oynama, oradan Avrupa'ya ve A milli takımda oynama idealleri vardı. Devamlı bunları sohbet ettiğimizde bana anlatıyordu. Çok agresifti ve 13-14 yaşındayken aldık onu biz. Birazcık durmasını ve ayaklarını geliştirdik. Hava hakimiyetine katkıda bulunduk. Kendini inanılmaz geliştirdi. Bazı maçlarda kötü oynadığında ben onu oyundan çıkarmıyordum. Çünkü ondan bir şeyler bekliyordum. Oğuz Kaan Güçtekin, Recep Niyaz, Yasir Subaşı ve Yiğithan Güveli bu takımda kalıp oynayabilirdi. Bunların hepsi bizim için bir değerdir." MERİH DEMİRAL FENERBAHÇE'DEN NASIL AYRILDI? "Merih Demiral'ı profesyonel yapmaya çalıştık. O zaman profesyonel sözleşme şartları çok azdı. Şimdiki gibi oyunculara 5-6 milyar lira maaş vermiyorlardı. 1.5 milyar maaş veriyorlardı. Merih de hocam, "Siz isterseniz imza atarım ama 1.5 milyar maaş veriyorlar, Ben atmak istemiyorum" dedi. Ben de çocuğun önünü kapamamak için yani gelecekte onun futbol hayatını etkilememek için hiçbir şey demedim. "Sen bilirsin evladım" dedim. O da menajeri vardı, ismini bilmiyorum. Portekiz'e götürdü, oradan Sporting Lizbon altyapısına geldi. B takımında oynadı. oradan Alanyaspor. Alanyaspor'dan İtalya serüveni başladı. Sassuolo sonra Juventus'a transfer oldu. juventus'ta oynadığı için biz onunla onurlanıyoruz."

"Altyapıdan çıkıp a takıma geçen oyuncuların çabuk sönmesinin nedeni para almaları, seyirci baskısı ve oldukları yeri hazmedememeleri bir etken. Önemli olan bu etkenleri hazmedip oraya gitmek. Ben yetiştirirken bunları anlattım onlara. İlk önce adamlık, insana davranış, evde, otelde, sahada hakeme hepsine bunları öğretiyordum. 14-0 yendikleri maçtan sonra soyunma odasına girip bağırdım onlara iyi futbol oynamadıkları için. 1-0 yenildikleri maçtan sonrada hepsini öptüm alkışlattım. Çünkü öğrenme, kendini geliştirme amaçlı oynamak gerekir bunu. Fenerbahçesin zaten herkesi genelde yeniyorsun. Şimdi pek yenemiyorlar gerçi. Bizim zamanımızda öyleydi. biz hep yeniyorduk." YÜKSEK BEDELLİ SÖZLEŞMELER OYUNCULARI OLUMSUZ ETKİLER Mİ? "Bu yüksek paralar oyuncuları etkiler. Düne kadar 100 lira alan oyuncu şimdi 5 trilyon alıyor. Etkilenmeyenler neden etkilenmedi? Mesala Merih Demiral etkilenmedi demek ki; Söylenenleri iyi anladı ve eğitildi. Kendisi iyi takdir ediliyor. Merih'i sadece futbolundan dolayı takdir etmiyorum. hep yardımsever ve pozitif. Onları seviyorum ben. Zaten o futbolcu olacaktı. Kendini çok iyi geliştirdi. Bizim dönemimizde sözleşmeler gönülden yapılırdı. Ben 5 kere 2 şer yıllık imza attım, sadece adım yazıyordu. Ben Fenerbahçe'de oynadığım sürece 1 liram kalmadı. Kağıtta para yazmıyordu. Ben gönülden oynadım hep. Çok iyi futbolcu değildim ama hırslıydım."

HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP FUTBOLCULAR DAHA ÇOK SEVİLİR? "Emre Belözoğlu seviliyor çünkü sahada her şeyini veriyor Ötekiler vermeye çalışıyor. Ozan Tufan ne aşamalardan geçti. Altyapıya gönderidliğinde 8 ay ben çalıştırdım onu. Hasta Fenerbahçelidir. Gitti oynadı ve başardı. Şimdi kaptan oldu. Bizim söylediğimiz bazen bir şey ifade etmiyor. Futbolcuların istemesi önemlidir. Ben doğru bildiğim yolda futbolcuları eğitmeye çalıştım. Adamlık ve disiplin çok önemli." RAMBO LAKABINI NASIL ALDINIZ? "1982 yılında rahmetli Erdoğan Arıca futbolda ilk zamanlarımda çok güzel ağabeylik yaptı bana. Bir gün antrenmanda çift kale yaparken sert girdim topla buna. Kalktı yerden "Senin adına bundan sonra rambo katıyorum "dedi. Öyle kaldı, 22 senedir rambo Hasan oldum." "Futbolcu alırken çok dikkat etmek gerekir. Geçen sezon alınan 16-17 tane futbolcudan kaç tanesi kaldı? Bu sezon da öyle. Bu futbolcuların en az 15 tanesini almam. Fenerbahçe'de oynayamayacak en az 6-7 tane futbolcu var. Benim evlatlarım Oğuz Kaanlar, Yiğithanlar en az onlar kadar oynar, Fenerbahçe ruhuyla oynar. Bilen insanların oraya gelmesi gerekir. Comolli yerine Türk sportif direktör olsaydı; Mesala Emre Belözoğlu olsaydı daha değişik olurdu.

EMRE VE VOLKAN GİBİ ADAMI NASIL BULACAKSIN BİR DAHA? Türk oyuncuları bunlar bilir ve getirir. Ekip halinde bunların başına teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ın gelmesi lazım. İsterlerse bana kızsınlar ama Fenerbahçe'nin ilacı Aykut Kocaman'dır. Fenerbahçe'nin bu durumunu idare edecek tek kişi Aykut Kocaman'dır. Yanında sportif direktör Emre ve yardımcı antrenör Volkan Demirel olmalıdır. Eski oyuncular Ali Koç'un yükünü alabilecek adamlardır. Aykut Kocaman'ı getirsin ve her şeyi onlara bıraksın. Otursun tribünde rahatça maçını izlesin. Bu zor süreci onlar idare eder. Abdullah avcı'nın adı sezon başında Fenerbahçe için geçiyordu. Kendisi bana sezon başında öyle konuların olduğunu ve daha sonra kapandığını iletti. Erol Bulut için 1-2 sene daha var. Anadolu kulüpleri çalıştırmak ile büyük kulüpleri çalıştırmak farklıdır." (AJANSSPOR)

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